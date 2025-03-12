Dursun Özbek Florya ihalesinin detaylarını duyurdu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mart Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın stat geliri hakkında açıklama yapan Dursun Özbek "2023 yılından bugüne stadyum hasılatlarında yüzde 99'luk artışla 59 milyon euro'ya ulaşmış bulunuyoruz. Neredeyse tüm maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Loca ve VIP koltuklarımıza inanılmaz bir talep var. Yenileme dönemini başlattık." dedi.



"BU TABLOYLA AVRUPA'DA İLK 10'DAYIZ"



Forma ve ürün satışı ile ilgili bilgi veren Dursun Özbek "2019 yılında 25 milyon euro olan forma ve ürün satış hasılatına, bugün 85 milyon euro seviyelerine getirmiş bulunuyoruz. Bu büyük başarı tablo, Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına sokuyor. Bu sene 1 milyon forma satışı hedefiyle yola çıktık. Şu an 670 bin seviyelerini geçtik. Sezon sonu gelmeden bu hedefe ulaşacağız. Satışlarımız gayet güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.



GALATASARAY ADASI'NIN DURUMU



Projelerle ilgili bilgi veren Dursun Özbek "Devam eden projelerimiz var. Hem tesislerimizle ilgili hem de geliştirdiğimiz gayrımenkuller ile ilgili projelerimiz var. Bazı güncel bilgileri aktarmak istiyorum. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. En önemli projelerimizden birisi Galatasaray Adası. Geçen Divan'da hatırlarsanız, dalgıçlar vasıtasıyla yaptığımız çekimleri gösterdim. Galatasaray Adası, ortada 2500 metrekare kara parçası üzerine oturuyor. Sağında solunda voli alanları dediğimiz kısımları kazıklar taşıyor. Geçen divanda sizlere ifade ettim. Toplam 113 kazık çakılmış zamanında. 113 kazıktan şu anda sadece 12 tanesi yere basıyor. 100 kazık artık çürümüş, çekimde de gördünüz, taşıma kabiliyetini kaybetmiş durumda. Adanın bu şekliyle kullanılması mümkün değil. Ada ile ilgili yaptığımız ilk iş, bunu yapabilecek firmalarla konuştuk. Bu kazıkları tek tek yeniliyoruz. Bunu çok önemsiyorum, Ada bizim mirasımız, prestijimiz. Sezona yetiştirebilmek için üstün bir gayretle çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.



"FLORYA TARTIŞMALARINI KESELİM"



Florya ile ilgili konuşan Dursun Özbek "Florya'daki arazimizin geliştirilmesi... İhale sürecini 1 ay evvel başlattık. İhale şartnamesi alma süresi 1 hafta evvel bitti. Umduğumuzdan daha yüksekte talep var, şartnameyi alan firmalar açısından... Türkiye'de herkesin tanıdığı, prestijli firmalar ihale şartnamesini almıştır. İhale süreci nisan ayında bitecek. Bu şartnameyi alan firmalardan avam proje ve yapım süresiyle ilgili şartlarımızın konuşulacağı süreç geçecek. Galatasaray için en faydalı, en verimli şekli takip edeceğiz. Canlı yayında gerek zarfların açılması bu tartışmaların yapılması olacak. O aşamada bilginiz olacak. Karşılaştığımız talep son derece güzel. Beklentimiz de son derece güzel. Bir hasılat paylaşımı projesi olacak. Bugünden, özellikle Florya'da şu tartışmayı kesmemiz lazım; yapacağımız ihale şöyle bir ihale; diyoruz ki önemli firmalara, sen bu işin erbabısın gel burayı yap, satışından elde edeceğin hasılatı anlaştığımız oran üzerinden paylaşım. Bu son derece net ve anlaşılması kolay bir husus. Hala 'Şu fiyata verdi, bu fiyata verdi. Şu fiyat, bu fiyat' diye bir şey yok. Piyasa koşullarına göre bu imalat yapılacak, piyasa koşulları bellidir, günceldir, herkes takip edebilir. Ortaya çıkan pastanın bölüşülmesi söz konusu. Bu bölüşme nasıl olacak; teklifleri toplayacağız, pazarlık yapacağız.

Florya'dan çıkışımız bir süreç alacak. Bize avan projeler gelecek. Pazarlıklar süreç alacak. Anlaştığımız firmanın ruhsat alması gerekiyor. Bunun da bir süreci olacağını düşünüyorum. 2025'in sonbaharına, sonuna doğru kazmanın vurulacağını, satışların daha önce başlamasının mümkün olduğunu ama önümüzdeki süreç takvimi böyle gelişecek." dedi.



KEMERBURGAZ TESİSLERİ



Kemerburgaz Tesisleri hakkında detaylı bilgi veren Dursun Özbek "Takımımız, Kemerburgaz'daki yerleşkeye taşındı. Takım iki haftadan beri antrenmanlarını orada yapıyor. Elbette biz bütün becerimizle, imkanlarımızla Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için çalışıyoruz. Sizden bir şey istiyorum; bizi projelerde, işlerde başarılı olduğumuz yerlerde cesaretlenin. Biz daha daha ne yapabilirizi gündeme getirelim, Galatasaray'a hizmeti en yüksek seviyeye çıkaralım." ifadelerini kullandı.