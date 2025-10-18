Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor. Başkan Dursun Özbek, toplantıda yaptığı açıklamada birçok konuya değinirken, taraftarları ve camiayı heyecanlandırmayı başardı.

İşte Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURU"

"Bu kürsüde her yıl aynı heyecanla, aynı sorumluluk duygusuyla konuşuyorum. Çünkü Galatasaray'ın geçmişine, bugününe, yarınına hizmet etmek, hayatımın en büyük onurudur."

"3 ANA BAŞLIK"

"Bugünkü konuşmamı 3 ana başlık altında sizlerle paylaşmak istiyorum. 1: Geçen sene elde ettiğimiz sportif başarılar, 2: Projelerimizin son durumları ve son olarak da bazı finansal konulara değineceğim."

"5. YILDIZI TAKAN İLK TÜRK TAKIMI"

"Erkek futbol takımımız, 5. yıldızı takan ilk Türk takımı oldu. Bu ayrıca Cumhuriyetin 100. yılında bir onur madalyasıdır. Ayrıca şampiyonluğumuzu Yenikapı'da 1 milyondan fazla taraftar ile kutladık."

"KALICI GÜÇ OLMAK İSTİYORUZ"

"Üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğu kazanmak ayrıca Avrupa'da kalıcı güç haline gelmek istiyoruz. Çalışmalarımızı yaptık, başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

"NBA İLE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

"Basketbolda NBA Avrupa projesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Aslantepe'de basketbol salonu için NBA yetkilileri destek vermek istiyor. Ayrıca Yenikapı'daki kutlamalarımızdan çok etkilenmişler."

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İLE SEREMONİ"

"Önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe maçında Filistinli çocuklar misafirimiz olacak ve seremonide futbolcularımızla birlikte yer alacaklar."

"İNŞAATA BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ"

"Aslantepe Projesi, Galatasaray'ın önümüzdeki 50 yılı için çok önemli. Burada 10 bin kişilik basketbol salonu olacak. Ayrıca voleybol salonu da yer alacak. İmar planı onaylandı. 2026 yılında inşaata başlamayı planlıyoruz."