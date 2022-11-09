Dursun Özbek'ten flaş Icardi açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mauro İcardi ile ilgili ''Icardi dünya yıldızı bir futbolcu. Galatasaray, şartlarına uyarsa bu transferi yapar ancak kulübünün satmak isteyeceğini düşünmüyorum.''

Haziranda seçildik, 15-16'sı mazbata aldık, görev taksimiyle birlikte ayın sonuna geldik. Ondan sonra hazırlık başladı. Geçmiş teknik ekibin raporu da gelmedi. Transfer dönemine geç başladık. Hazırlık kampına transferlerimiz yetişmedi.

Yeni takım kurduk. 26 oyuncu gitti, 13 oyuncu geldi. Bu yeni takımın kendi içinde alışması bir zaman alıyor. Bu zaman devam etti ve şu anda bayağı bir başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Alışma süreci çok iyi geçti. Bundan sonra yükselerek devam edecektir.

Lig sanki 2 parça gibi oldu. Dünya Kupası'na kadar olan bir süreç. Yaklaşık yarısını oynuyoruz. 1.5 aylık ara, uzun bir ara. Sonra ligin ikinci perdesi başlıyor. Sıkıştırılmış bir fikstür. Avrupa'da oynayanların fikstürü daha da sıkışacak.

Dünya Kupası'ndan sonra başka bir lig olacak. Galatasaray'ın performansının ikinci yarıda daha yüksek olacağını düşünüyorum. Takımın oyunu giderek güzelleşiyor.

Okan Hoca ve teknik ekip, hem takıma verdikleri emekler hem de sıkışık transfer döneminde yapılan çalışmalar önemliydi. Okan Hoca, Galatasaray'ın yetiştirdiği bir çocuk, spor adamı. Galatasaray ile başarılara koşmuş biri. Futbolcu olarak Galatasaray'a çok katkı vermiş, kupalar kazandırmış bir oyuncumuz. Bugün de teknik adam olarak Galatasaray'ın başarısı için koşan bir kardeşimiz.

Piyasada yapılan polemiklerin, tartışmaların reel olanını dikkate alıyoruz. Bu yorumların reel olmayanının hiçbir değeri yok. Galatasaray camiası da bu konuşmaları, yorumları süzmesini gayet iyi bilir. Biz gerçekçi eleştirilerden faydalanmayı düşünüyoruz. Onun dışındakileri duymuyoruz.