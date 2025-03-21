Dursun Özbek Icardi için devreye girdi: Son olay bardağı taşırdı

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Icardi bir süredir attığı gollerle değil özel hayatıyla gündeme geliyor. Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli yıldız, Wanda Nara ile boşanma süreci ve kızlarının velayetini alma uğraşı ile sık sık magazin gündeminin manşetlerinde yer alıyor.

Son olarak kızlarının eşyalarını almak için Wanda Nara’nın evine giden Icardi, burada boşanma aşamasındaki eşi ile yaşadığı kavga ile gündeme geldi.

SON HAMLESİ BARDAĞI TAŞIRDI

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Icardi’nin son hamlesi bardağı taşıran son damla oldu. Arjantinli yıldızın avukatları Icardi’nin kendilerinden habersiz olarak Wanda Nara’nın evine gittiği için yıldız oyuncu ile çalışmayı bıraktı.

DEVREYE DURSUN ÖZBEK GİRDİ

Ortaya çıkan son gelişmeler sonrası devreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in girdiği öğrenildi. Sabah’ın Arjantin basınından derlediği haberlere göre Özbek, Icardi ile çalışmayı bırakma kararı alan 3 avukatı kararından vazgeçirdi. Özbek ayrıca bir avukat ordusunu golcü için seferber etti.

Son davanın, yıldız oyuncunun lehine geliştiği de bilinirken kızları İsabella ve Francesca'nın velayeti için büyük mesafe kaydettiğinin altı çizildi.

Bu sezonu 14 maçta 6 gol 2 asistlik performansla kapatan Mauro Icardi'nin yeni sezon hazırlık kampında takıma katılması bekleniyor. Öte yandan Icardi’ye İtalyan ve İspanyol kulüplerinin ilgi gösterdiği ve golcü oyuncunun transfere sıcak baktığı iddia ediliyor.