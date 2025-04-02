Dursun Özbek kesenin ağzını açtı: Fenerbahçe derbisi için özel prim verecek

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Dursun Özbek kesenin ağzını açtı: Fenerbahçe derbisi için özel prim verecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Kupası’nda oynayacakları Fenerbahçe derbisi için kesenin ağzını açtı. Özbek, derbi için özel prim verecek.

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe’ye konuk olacak. Sarı kırmızılılar, şampiyonluk yarışında mücadele ettiği ezeli rakibini kupada saf dışında bırakmak istiyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in dev maç için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Mart ayı boyunca oyunculara toplam 700 milyon lira ödeme yapan Özbek yönetimi, Fenerbahçe derbisi için özel prim verecek.

Başkan Özbek, Fenerbahçe’yi mağlup etmeleri durumunda Süper Lig’de şampiyonluk yarışında psikolojik avantajı ele geçirmeyi amaçlıyor. Özbek’in astronomik bir rakam belirleyeceği ve bunu maç sonrası soyunma odasında açıklayacağı öğrenildi.

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