Galatasaray'da yönetim bir kez daha kesenin ağzı açıldı. Sarı-kırmızılı kulüpte geçen hafta cuma günü oyunculara yüklü bir ödeme yapıldığı belirtildi. Galatasaray'da futbolcuların bu sezonki maaş ve primlerimin zamanında ödenmesi için çok dikkatli davranıldığı bildirildi.

GALATASARAY'DA PRİMLER YATIRILACAK

Diğer taraftan geçen sezon elde edilen şampiyonluk primlerinin de 6 taksit halinde futbolcuların hesaplarına yatırılacağı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı idarecilerin şampiyonluk primlerinin taksitler halinde ödenmesi konusunda oyuncuları bilgilendirdiği kaydedildi.

