Dursun Özbek küplere bindi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün haziran ayı divan kurulunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

''KİRLİ OYUNLARA SAHADA CEVABINI VERECEKTİR''

Milli takımda yaşanan olaylara değinen Özbek, "Milli Takımımız şu anda mücadelesini sürdürüyor. Koşullar ne olursa olsun bizim onlara destek olmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız, sosyal medyanın yarattığı spekülasyonlarla bu çocukların morallerini bozmanın kime ne yararı var? Bu akşam kardeşlerimizin çok önemli bir maçı var. İnanıyorum ki kardeşlerimiz bu kirli oyunlara en iyi cevabını sahada verecektir." ifadelerini kullandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Dursun Özbek ile Divan Kurulu üyesi Ayhan Özmızrak arasında tansiyon yükseldi.

Konuşmak için kürsüye çıkan Özmızrak, Dursun Özbek'e dönerek, "Yalan söylüyorsunuz!" dedi.

Özbek ise bu ifadeye karşılık, "Haddini bil! Sen kimsin bana yalancı diyorsun. Ben senin ağabeyinim!" cevabını verdi.

Divan Kurulunda tansiyon kısa süreliğine yükseldi.

ÖZBEK'İN DİĞER AÇIKLAMALARI

- Seçimden sonra ilk divan toplantımızı bugün yapıyoruz. Bana ve arkadaşlarıma bu onurlu görevi sürdürme şansı verdiği için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadeleriyle sözlerine başlayan Dursun Özbek, "Galatasaray için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 2025 yılında 25. şampiyonluk, yani 5. yıldız hedefimiz var.

- Bildiğiniz gibi 6 temmuz tarihinde genel kurulumuzu olağanüstü bir toplantıya çağırdık. Amacımız hiçbir üyemizin kafasında soru işaretinin kalmaması ve Galatasaray'ımızı daha güzel günlere taşımaktır. Yetki istediğimiz maddelerin başında Galatasaray Adası geliyor. Adanın tamamını bitirebildik mi, hayır. Amacımız önümüzdeki sezon adanının tamamını bitmiş bir şekilde hizmete açmak. Florya konusunda Galatasaray'a fayda sağlayacak en iyi projeyi arıyoruz. Bu projeye başlayabilmek için 10-15 milyon euro gerekiyor. Mecidiyeköy binamız var. Onun için de yetki istiyoruz. Burada da sizlerden yetki almak zorundayız. Tamamlanması için yetkiye ihtiyacımız var. Diğer yetki istediğimiz konu Kemerburgaz. Burada yeni sezona açacak seviyede çalışmayı tamamladık. Kemerburgaz iki etaptan oluşuyor. Kemerburgaz bir ihtiyaçtı. Diğer bir projemizi Aslantepe Vadisi olarak nitelendiriyoruz. Burada planladığımız bir kapalı basketbol salonu, 10-15 bin kapasiteye sahip. Büyükçekmece'de bir arazimiz var. Su havzasında kaldığı için inşaat yapmak isterseniz sıkıntı var ama saha için sorun yok. Düzenlemelerin ardından Galatasaray'a hizmet verecek bir diğer projeyi hayata geçireceğiz.

- Seçim döneminde sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmek için ben ve arkadaşlarım çalışmalarımıza başladık. Kolay bir süreç değil. Başarılı olacağımızdan inanmanızı istiyorum. Sevgi ikliminden vazgeçmeminizi istiyorum. Rakiplerimizin kıskançlıkla baktığı bu pozitif enerjiyi yeniden yaşatırsak kimse önümüzde duramaz. 6 seneden beri bir şey söylüyorum, Bankalar Birliği'nden çıkalım. 6 sene sonra rakiplerimiz de aynı şeyi söylemeliyiz. Galatasaray'ın buradaki öncülüğü de tartışılmaz. Problemlerimiz olacaktır. Projelerimizle ilgili tartışmalar olacaktır, eleştirilerimizi yapacağız ve sonunda hep birlikte doğru yolu bulacağız. Aslolan Galatasaray'dır.