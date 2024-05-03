Dursun Özbek listesini sundu. Flaş Erden Timur kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek listesini sundu. Flaş Erden Timur kararı
Galatasaray başkanlığına yeniden aday olan Dursun Özbek yönetim kurulu listesini sundu.

25 Mayıs’ta seçime gidecek olan Galatasaray’da şuan ki tek aday durumunda olan Dursun Özbek Yönetim Kurulu listesini bildirdi.

"GALATASARAY İÇİN ÖNEMLİ"

Yaklaşan seçimler ile ilgili konuşan Dursun Özbek, "Bildiğiniz gibi, Galatasaray seçim dönemine giriyor. Bugün de başkan ve adayları listelerini hazırladı. Bugün bu listeleri vermek durumundalar. Biz de onun için buradayız. Seçim dönemleri Galatasaray için önemli, bayram dönemleri. 25 Mayıs'ta yeni başkanı seçmek üzere bir araya gelecek. Çok adaylı bir seçim Galatasaray için en önemli husustur. Bunun böyle olması beni ve arkadaşlarımı memnun etmiştir. Herkes Galatasaray'a daha iyi hizmet vermek için yarışa giriyor. Biz zaten 2 senelik bir dönemi tamamlıyoruz. Bundan sonraki dönemde de genel kurulun onaylayacağı listeler hizmet etmeye devam edecektir. Seçim döneminin hayırlı olmasını, Galatasaray'ı daha güzel günlere taşımak için emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"SPORTİF AŞ SEÇİMDEN SONRAKİ BİR KARAR"

Erden Timur’un listede olmaması ile de konuşan Dursun Özbek, "Sportif AŞ seçimden sonraki bir karar. Bizim bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Sürecin netleşmesi ancak seçimden sonra olur. Ben 7 senedir birlikte çalışıyorum Erden Timur'la. Bir Galatasaray sevdalısı. Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşım. Hiçbir Galatasaray sevdalısı hizmet etmekten geri duramaz. Dışarıda tartışıldığı şekilde düşünmeyin. Seçimden sonra Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz" ifadelerini kullandı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

Metin Öztürk
Niyazi Yelkencioğlu
Bora Bahçetepe
İbrahim Hatipoğlu
Ali Yüce
Sedat Artukoğlu
Eray Yazgan
Can Natan
Mehmet Cibara
Emir Aral
Ozan Bingöl Yurtsever
Timur Kuban
Tanur Lara Yılmaz
Fatih Demircan
Ece Bora

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