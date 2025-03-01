Dursun Özbek, Okan Buruk kararını açıkladı: Ben olduğum sürece…

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımın Avrupa'ya veda etmesi sonrası sert eleştirilere maruz kaldı.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a kalkan oldu.
Özbek'in "Ben olduğum sürece Okan Buruk bu takımın başında olacak." dediği iddia edildi.
Öte yandan Galatasaraylı yöneticilerin ise sosyal medyadaki paylaşımlara dikkat çektği aktarıldı.
Yöneticilerin, Okan Buruk'un bilinçli olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savunduğu belirtildi.