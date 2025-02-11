Dursun Özbek olaylı maç sonrası ilk kez konuştu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yarıda kalan Adana Demirspor maçı sonrası ilk kez konuştu. Sponsorluk anlaşması töreninde konuşan Özbek, çıkan tartışmaların futbolun dışına çıktığına dikkat çekerek "Olayın perde arkasını, ne şekilde vuku bulduğunu değerlendirmek gerekir. Bildiğiniz gibi ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar futbolun nasıl oynandığı, oyuncuların performansının değerlendirilmesinin dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Devamlı provaktif hareketler. Futbolun nasıl oynandığından ziyade konunun amacının saptırılmak suretiyle Galatasaray camiasını üzmektedir. Futbolun bu şekilde anılması ülkenin marka değerine verdiği gibi negatif algılara sebep olmaktadır. Bundan vazgeçmemiz lazım. Futbolun tüm paydaşlarına sesleniyorum. Bu tavırların Türk futbolunun geleceğini kararttığının bilincinde olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“YÜCE TÜRK ADALETİNE GÖREV DÜŞÜYOR”

Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolu kutuplaştıran yorumların futbolumuza fayda getirmediği nettir. Toplumumuzun huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Başka yerlere geldik. Galatasaray'ın rakibi olan herkes televizyon televizyon gezip bambaşka yorumlarla, bambaşka suçlamalarla Galatasaray'ı proveke etme amacıyla söylemler içine girdiler. Geçmişte de bunlar yapıldı. Hiçbir fayda üretmedi. Bugün elbette ki bu söylemleri devam ettirenler, buna çanak tutanları ayrıca değerlendirmek lazım. Yüce Türk adaletine bir görev düşüyor, bunun bir proje olduğunu söylemiştim. Olayı aydınlatacak, bu söylemlerin neye hizmet ettiğini gösterecek Türk adaletidir. Dün itibariyle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Türk futbolunun artık bu söylemlere tahammülü kalmamıştır. Tekrar tekrar söylüyorum. Türk insanının, toplumumuzun huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu getirecek hiçbir olayın içinde Galatasaray olmayacaktır. Provakasyona yönelik hiçbir hareketin içinde Galatasaray olmayacak. Bizim tek bir amacımız var, Türk futboluna hizmet etmek."