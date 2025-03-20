Dursun Özbek Osimhen'e "Osman" diyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek Osimhen'e "Osman" diyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Victor Osimhen'e Osman dediği ortaya çıktı.

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ı zirvede tutan Victor Osimhen sarı kırmızılı taraftarın sevgilisi oldu.

Napoli'den kiralık gelen Nijeryalı yıldızın bonservis bedeli 75 milyon Euro. Dev takımlar transfer için sıraya girerken Galatasaray'da bu rakamı sponsorlar ile bularak oyuncuyu tutmak istiyor.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK "OSMAN" DİYOR

Muhabir Serhan Türk'ün verdiği bilgiye göre "Başkan Dursun Özbek, Victor Osimhen'e "Osman" diye hitap ediyor. Ben başkana Osimhen'i sordum, 'Bizim Osman' dedi Osimhen için." ifadelerini kullandı.

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