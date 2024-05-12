Dursun Özbek patladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim Anneler Günü’nü kutlamak amacıyla üyeler ile bir araya geldi.

Kalamış’ta düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Dursun Özbek Florya projesi hakkında yapılan yorumlara sert çıktı.

"PEŞKEŞ ÇEKİYOR DİYEMEZSİNİZ"

Florya’yı peşkeş çekiyor yorumlarına oldukça sinirlenen Dursun Özbek, "Bizleri eleştirebilirsiniz. Ne merak ediyorsanız gelin konuşalım. Divan kuruluna ve kongrelere gelmeyip sonra 'Başkan, Florya'yı peşkeş çekiyor.' diyemezsiniz. Bana verilen makama hakaret edemezsiniz. Bu konuda son derece duygusalım. Ben, Galatasaray'da büyüdüm. Beni sizler seçtiniz. Sevgi iklimi kurmaya çalıştığımız bu ortamda, bu tarz ifadeler olmamalı. Ben, Galatasaray'ın problemlerini çözmeye geldim. Galatasaray'ın mallarını kendime peşkeş çekmeye gelmedim" ifadelerini kullandı.

"FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ"

Florya projesi hakkında bir açıklamada Erden Timur’dan gelirken, Dursun Özbek ile farklı düşündüklerini ifade eden Timur, “Dursun başkanla Florya konusunda farklı düşünüyoruz ama yönetimde yer almama nedenim bu değil. Farklı düşündüğümüz bir konu. Bir taraftan yıpratılmak için çok şey yapılıyor. Garip isnatlar var. 'Erden Timur kendisi yapmak istiyor' deniyor. Ben seçim sürecinde de, seçimden sonra da, burası yapılsın, biz hiçbir yerinde olmayacağız” dedi.