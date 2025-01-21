Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

DURSUN ÖZBEK PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada "GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in kulüp sosyal medya (X) hesabından 18.01.2025 tarihinde yapılan paylaşımda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

YEDİ KULÜP PFDK'DA

Süper Lig'den Hatayspor, Adana Demirspor, Beşiktaş, Samsunspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu. Adana Demirspor''un Fenerbahçe ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Yusuf Barası'nın ise kural dışı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.