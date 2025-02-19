Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü ve başkanı Dursun Özbek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Galatasaray Kulübü ve başkan Dursun Özbek, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Galatasaray Kulübü’nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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