Dursun Özbek Rashica için yeşil ışık yaktı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maç sonu açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada gol atan ve son zamanlarda performansı tarafından alkış alan Rashica hakkında açıklamalarda bulundu.

Özbek "Transfer sezonunun başlamasına daha var. Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kısmet..." dedi.

Şampiyonluk havasına girmenin şu anlık erken olduğunu dile getiren Dursun Özbek "Sezon bitmeden şampiyonluk havasına girmek yanlış. Sezonunun sonuna kadar aynı dikkati sürdürerek, aynı performansla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.