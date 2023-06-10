Dursun Özbek: Şimdi hedefimiz Türk olmayan takımları yenmek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Genel Kurulda açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek: Şimdi hedefimiz Türk olmayan takımları yenmek

Özbek, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve tüzük tadil tasarısının görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısında konuştu.

Başkan Dursun Özbek'in konuşmasından önce Süper Lig'de elde edilen şampiyonlukla ilgili video gösterildi. Şampiyonluk kupası da salonda sergilendi.

Şampiyon olarak yaklaşık 1 yıl önce göreve gelmeden verdikleri sözden birini tuttuklarını aktaran Özbek, "Verdiğimiz önemli sözlerden birini tutmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak bizim için çok önemliydi. Bu başarıya ulaştık. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a kupa çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Avrupa'da başarıya odaklandıklarını vurgulayarak, "Şimdi hedefimiz kurucumuz Ali Sami Yen'in ifade ettiği gibi Türk olmayan takımları yenmek. Avrupa'da yeniden kupa kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Başkan Özbek'ten sonra söz alan yönetim kurulu üyesi Can Natan da gündeme getirilen tüzük değişiklik maddeleriyle ilgili bilgi verdi. (AA)

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