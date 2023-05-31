Dursun Özbek: Süper Lig'in generali Galatasaray

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eyüpspor- Bodrumspor maçını tribünden takip etmesinin ardından basın mensuplarına Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek: Süper Lig'in generali Galatasaray

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto 1. Lig play-off'unda oynanan Eyüpspor-Bodrumspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Özbek, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY'A ÇOK YAKIŞTI"
Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon oldukları için mutlu olduklarını ifade eden Özbek "Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu Galatasaray'a çok yakıştı. Güzel bir şampiyonluk oldu. Güzel bir sezon geçirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"SÜPER LİG'İN GENERALİ"
Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Dursun Özbek "Güzel bir maç olacağını zannediyorum. Zaten şampiyon belli. Süper Lig'in generali Galatasaray, ikincilik üçüncülük savaşı var. Her iki takıma da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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