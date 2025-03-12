Dursun Özbek talimatı verdi: Galatasaray 20 milyon euroyu kasadan çıkardı

Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada Alanya'da geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılan Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı kayıpsız geçmiş oldu.



Sahada teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular sınavı başarıyla geçerken, yönetimi de bir başka sınav bekliyor. Sarı kırmızılılar 31 Mart'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı vermek zorunda. Yönetim hem bu konuda sıkıntı yaşamamak için hem de oyuncuları rahatlatmak adına önemli bir adım atacak.



"SAHAYA ODAKLANIN"

Türkiye'de yer alan habere göre, yönetim, ay sonuna kadar 16 milyon avroluk maaş ödemesi ve galibiyet primlerini birden ödeyecek. Böylece sarı kırmızılıların kasasından kısa bir süre içinde 20 milyon avroya yakın bir para çıkacak. Başkan Dursun Özbek'in özellikle galibiyet primlerinin tamamının ödenmesi konusunda talimat verdiği öğrenildi.



Sarı kırmızılılar böylece oyunculardan borçsuzluk kağıdını alırken aynı zamanda takımın da tamamen şampiyonluk yarışına odaklanmasını sağlayacak.