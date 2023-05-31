Dursun Özbek taraftara seslendi: Galatasaray geliyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün sosyal medya hesabından taraftara seslendi. Özbek "Şimdi daha büyük zaferler bizi bekliyor. Herkes duysun sesimizi, Galatasaray geliyor" dedi.

Dursun Özbek taraftara seslendi: Galatasaray geliyor

MKE Ankaragücü'nü yenmesiyle 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından taraftara yönelik açıklama yaptı.

İşte Dursun Özbek'in açıklaması;

-Türkiye'nin en büyük spor kulübünün, kalbi Galatasaray sevgisiyle dolu, eşsiz taraftarları; Cumhuriyetin 100'ü, Türkiye'nin En Büyüğü!

Cumhuriyetin 100. yılında, Galatasarayımızın başarılarını tarihe birlikte yazacağız dedik ve bunu başardık. Bugün, 23. şampiyonluğu garantilemiş olmanın büyük mutluluğu ve gururu içerisindeyiz.

Bu başarıda aslan payı her zamanki gibi sizlerin. Galatasaray'ın adının geçtiği yerde beklentisiz, koşulsuz desteğinizi veren, 7'den 70'e herkesin. Bizi bir gün bile yalnız bırakmadınız; Galatasaray'ı Türkiye'nin en muhteşem taraftarına sahip spor kulübü yaptınız. Karşılıksız bu sevginiz ve adanmışlığınız için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

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