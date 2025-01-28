Dursun Özbek taraftarların transfer tepkisine böyle yanıt verdi

Ara transferde Fenerbahçe’nin üst üste yaptığı hamlelere rağmen Galatasaray’ın sadece Ahmet Kutucu’yu kadrosuna katabilmesi sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepkisini dile getirirken Başkan Dursun Özbek’i istifaya çağıranlar da oldu.

Taraftarların transfer tepkisine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten yanıt geldi. Özbek, çok transferle şampiyon olunmayacağının altını çizerek Fenerbahçe göndermesi yaptı.

İbrahim Seten’e konuşan Dursun Özbek’in açıklamaları şöyle:

"Biz 6 puan öndeyiz. Son iki yılın şampiyonuyuz. Limitimiz var. Ne yapacağımızı da biliyoruz. Bizim son saniye transferiyle durumumuzu kurtarmamıza gerek yok. Bu iş çok transferle olsaydı, Fenerbahçe 7 senede 110 transfer yaptı, 7 senede 7 kere şampiyon olurdu. Bu iş böyle yapılmaz. Her şey yolunda gidiyor, gitmiyor ayrı konu.

Skriniar transferinde belli bir limitte kalınmasını isteyen benim.

Transfer bitene kadar beklesinler. Transfer bittikten sonra bizi yargılasınlar. Hatta mayısı görelim, öyle konuşalım. Panik yapılacak şey yok!”