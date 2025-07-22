Dursun Özbek "Tarihi bir adım attık"

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında "2022 yılında göreve gelirken, Galatasarayımızı mali bağımsızlığına kavuşturacağımızın sözünü verdik. Bugün arkadaşlarımla birlikte bu sözü yerine getirmenin büyük gururunu yaşıyoruz. 22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Galatasaray, Bankalar Birliği Yapılandırması Anlaşması kapsamında kullanmış olduğu krediler ve bu kredilere ait faizleri ödeyerek söz konusu anlaşmadan çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR ADIM ATTIK"

Tarihi bir adım attıklarını kaydeden Özbek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu, sadece finansal bir karar değil kulübümüzün geleceğini özgürce şekillendirme iradesinin simgesidir. Bu süreçte bize gösterdikleri destek ve anlayış için konsorsiyum bankaları Ziraat Bankası, Denizbank’a ve çalışanlarına teşekkür ederim. Bu tarihi adımı atarken yanımda yer alan yönetim kurulu arkadaşlarıma, emeği geçen profesyonel ekibimize ve en zor günlerde bile desteğini esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Galatasaray, birlik, beraberlik ve sevgi bağlarını sonsuza kadar koruyacak; başkalarının kuramadığı hayalleri gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu her zaman yaşayacaktır."