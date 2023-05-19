Dursun Özbek temel atma töreninde konuştu. Fatih Terim ile bir araya geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek temel atma töreninde konuştu. Fatih Terim ile bir araya geldi

Galatasaray Spor Kulübü'nün, Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni başkan Dursun Özbek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim de katıldı.

Özbek ile Terim törende bir araya geldi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;
"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktasından biri olan 19 Mayıs'ın 104. yılı. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basması sadece ulusumuzun kurtuluş savaşındaki ilk adımı değil, Türkiye'yi ileriye götürecek genç fikirlerin doğuşudur. Bu yüzden bugün Mustafa Kemal tarfından gençlere armağan olmuştur.''

''Kimsenin hayalini kuramadığı hedefler işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından belirlenen Türk olmayan takımları yenmek tam da böyle bir hedeftir. Bu töreni normalde 22 Şubat'ta yapıyorduk. Deprem felaketi sebebiyle bugün yapmak zorunda kaldık. Bu tesis torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacak.''

''Galatasaray şanlı geçmişiyle, başarılarıyla cumhuriyetin en önemli spor kulübüdür. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetin yüz'ü olmak en çok Galatasaray'a yakışmıştır. Galatasaray'ımızı bu projelerle daha büyük başarılara ulaştıracağız.''

''Mustafa Kemal'in gençlerle ilgili bir sözü çok değerli, "Biz her şeyi gençlere bırakacağız. Bütün ümidim gençliktedir." diyor. Bizim de ümidimiz gençliktedir. Yaşadığımız birlik ortamı Galatasaray için çok önemlidir. Yaşasın Galatasaray"

FATİH TERİM DE KONUŞTU

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de törende bir konuşma yaptı. Terim'in açıklamaları şu şekilde;

"Formayı elinize aldığınız zaman çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve de büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için onun ağırlığını, onun büyüklüğünü çok fazla hissetmişizdir. Bu forma 'Ben Galatasaraylıyım' diyen herkesin gurur kaynağıdır. Bu forma adanmış hayatların umududur."

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