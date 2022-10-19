Federasyonda taşlar yerinden oynayacak. Dursun Özbek TFF Başkanı'ndan istifa istedi. Etmezse...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün gece sürpriz bir kararla gittiği Riva'daki TFF Tesisleri'nde Başkan Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un da katıldığı toplantıda Özbek'in hakem hatalarından dert yandığı öğrenildi.

Giderek gerginleşen toplantıda Özbek'in MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ın da istifasını istediği ve "Eğer etmezse görevine son verilsin. VAR kararları herkese göre farklı uygulanıyor. Biz adalet istiyoruz, yaptırım istiyoruz" dediği ileri sürüldü.

Galatasaray'ın Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, yarın basın toplantısı düzenleyeceği ve sert açıklamalarda bulunacağı da iddia edildi.