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  • Federasyonda taşlar yerinden oynayacak. Dursun Özbek TFF Başkanı'ndan istifa istedi. Etmezse...

Federasyonda taşlar yerinden oynayacak. Dursun Özbek TFF Başkanı'ndan istifa istedi. Etmezse...

Galatasaray'la TFF arasındaki gerginlik büyüyerek devam ediyor.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 13:43
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Dursun Özbek TFF Başkanı'ndan o ismin istifasını istedi. Etmezse görevine son verin dedi. Riva'da taşlar yerinden oynayacak, fırtınalar kopacak

Federasyonda taşlar yerinden oynayacak. Dursun Özbek TFF Başkanı'ndan istifa istedi. Etmezse...
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün gece sürpriz bir kararla gittiği Riva'daki TFF Tesisleri'nde Başkan Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un da katıldığı toplantıda Özbek'in hakem hatalarından dert yandığı öğrenildi.

Giderek gerginleşen toplantıda Özbek'in MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ın da istifasını istediği ve "Eğer etmezse görevine son verilsin. VAR kararları herkese göre farklı uygulanıyor. Biz adalet istiyoruz, yaptırım istiyoruz" dediği ileri sürüldü.

Galatasaray'ın Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, yarın basın toplantısı düzenleyeceği ve sert açıklamalarda bulunacağı da iddia edildi.

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E
19.10.2022 14:08
O kadar transfer yap takım dökülüyor seyircinin tepkisini almamak için suçu hakem lere at aynı taktik ama taraftar yemiyor  
 
latif şener
19.10.2022 14:01
Artık yeter fenerin bjk nın yediği goller iptal edlirken Galatasarayın attığı iptal oluyor maçları izlemek istemiyoruz bu nedir ya fener tabanla gol atıyor vara bile gitmiyor bu ne ya  
 
Mehmet Tok
19.10.2022 13:55
Emriniz olur sayın Başkan, hemen istifa ettirilmeli. Bir de Fatih Terim le 2018 de nasıl şampiyon olduğunuza bakalım. O sene federasyonda adam kalmamalıydı. Rize, BJK maçlarını hatırlatırım.  
 
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