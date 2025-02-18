Dursun Özbek TFF’nin daveti için kararını duyurdu: 8 aydır neredeydiniz?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Özbek TFF'nin derbi öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını Riva'ya davetine olumsuz yanıt verdi.

Fenerbahçe'ye sert sözlerle yüklenen Dursun Özbek "Başkanlık yaptığım sürece en ağır eleştirileri dahi saygıyla karşıladım. Bizim aldığımız terbiye bunu gösterir. Birçok arkadaşım, futboldaki son dönem gelişmeleri, haddini bilmeyen ve giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum.

Önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Bizi sürekli kışkırtarak, kardeşi kardeşe kırmak isteyen projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına izin vermeyeceğim." dedi.

'ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ'

Dursun Özbek, TFF'nin teklifini reddederek "Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan." ifadelerini kullandı.

Özbek sözlerine şöyle devam etti:

“Nitekim akşam saatlerinde TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan toplantıyı duyurdu. O zaman endişlerimde ne kadar haklı olduğumu anladım. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap vermemişken ve önemli maçımıza bir saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrıyı takdirlerinize bırakıyorum. Amaçları reklam çalışmasıysa bunun tarafı olmayacağımın bilinmesini istiyorum."