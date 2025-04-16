Dursun Özbek "Tüm algı çalışmalarına rağmen hedefimize doğru ilerliyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda gündemi ve sarı kırmızılı takımı değerlendirdi.

Özbek "Artık Florya'yı bırakıyoruz. Florya'dan Kemerburgaz'a kısmen taşındık. Taşınma, A Takım için bitti. "Riva'da inşai faaliyetlerimiz, müteahhitin değişmesiyle akamete uğramıştı. Yeni formatıyla, çok önemsediğim inşai faaliyetler başladı. Sözleşmeler yeniden yapıldı. Sizler de sevineceksiniz, Galatasaray çok önemli mali getiriye sahip olacak.

Florya'da 23 Nisan etkinliğimizi kutlayacağız. Ayrıca bu buluşmayı, Florya'ya veda partisi gibi organize edeceğiz. Devamında da Kemerburgaz'da "Hoş geldin" partisi yapmayı düşünüyoruz. Havaların ısınmasını bekliyoruz.

Galatasaray için yaptığımız çalışmalarda tek amacımız, Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri en doğru şekilde kullanmak ve kulübümüzün geleceğe en güçlü şekilde ulaşımını sağlamak. Bu değerleri, her toplantıda her zeminde anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın gerçekten dünyaca ünlü, çok iyi tanınan spor markası olması, bir sivil toplum kuruluşu özelliğine sahip olması, bu değerlerin önümüzdeki yüzyıllara taşınması için değer taşıyor.

"MAYISLAR BİZİMDİR"

Futbol takımımızda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kupa yarışında da yoluna devam ediyor. Camiamızın sevdiği 'Mayıslar bizimdir' mottosu var. Bu mayısa çok bir şey kalmadı. Mottoya layık olacağız. Tüm engellemelere, algı çalışmalarına rağmen camiamız ile birlikte dimdik şekilde hedeflerimize ilerliyoruz. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefimize hep birlikte ulaşacağız.

Galatasaray şampiyonluk uğruna kardeşi kardeşe düşman eden bir kulüp olmadı ve olmayacaktır. İşte bu yüzden Galatasaray'ın başarıları Türk insanına mutluluk ve huzur verir." ifadelerini kullandı.