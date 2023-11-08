Dursun Özbek ve Ali Koç arasında geçen Süper Kupa konuşması ortaya çıktı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basına kapalı gerçekleştirilen Divan Kurulu Toplantısı'nda, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı konuşmayı açıkladığı iddia edildi.

Dursun Özbek ve Ali Koç arasında geçen Süper Kupa konuşması ortaya çıktı

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basına kapalı gerçekleşen Divan toplantısında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasında geçen Süper Kupa diyaloğunu açıkladı.

Galatasaray’ın basına kapalı son Divan toplantısında, Dursun Özbek kürsüye çıkmadan önce, Divan heyetinin tüm üyeleri ses veya görüntü kaydı alınmaması yönünde uyardığı, aksi takdirde üyelik düşürmeye kadar giden disiplin cezaları uygulanacağını bildirdiği belirtildi.
Dursun Özbek, Süper Kupa ile ilgili şu bilgileri verdi;

''BÜYÜKEKŞİ BENİ ARADI''
"Birkaç hafta önce bir gece Mehmet Büyükekşi beni aradı. ‘Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanması fikrine nasıl bakarsınız, Ali Koç ile de görüşeceğim’ dedi. Bu teklife hemen yanıt veremeyeceğimizi, yönetim kuruluyla görüşüp, konuyu Divan kurulumuza taşıyacağımızı söyledim."

''ALİ KOÇ'U ARADIM AÇMADI''
"Ardından Ali Koç’u aradım, açmadı. Gece geç saatte döndü. Amerika’da olduğunu, dönünce arayacağını söyledi. Ancak ABD’den dönünce aramadı. Kulüpler Birliği toplantısı için bir araya geldiğimizde konuyu tekrar hatırlattım. Ali Koç bana ‘Biz o işi onayladık’ karşılığını verdi. Süreç bu şekilde ilerledi, sizlere aynen olduğu gibi aktardım."

Bu konuşma sonrası yapılan Divan oylamasında, finalin Türkiye’de oynanması yönünde karar alındı.

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