Dursun Özbek ve Erden Timur gizlice buluştu. Yapılan anlaşma ortaya çıktı

Galatasaray’da 2 yıl boyunca Sportif AŞ Başkan Vekilliği görevini yürüttükten sonra camianın kendisine sırt döndüğünü söyleyen Erden Timur geçtiğimiz sezonun başında flaş bir kararla görevinden ayrılmıştı.

Özellikle yaptığı transferler ve futbolcular ile kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle taraftarların büyük sevgisini kazanan Erden Timur’un bu ani istifası camiada şok etkisi yaratmıştı.

Osimhen hamlesine kadar yeni yönetimin transfer harekatında rakiplerine oranla geride kalması camiada Erden Timur seslerini arttırırken Dursun Özbek ve yönetimine sert eleştiriler yönelmişti.

Öte yandan Dursun Özbek yönetimindeki bazı isimler de buna karşılık olarak Erden Timur’a yüklenmeye başlamıştı.

GİZLİCE BULUŞTULAR

İki taraf arasında gerilim iyice tırmanırken Gazeteci Serdar Ali Çelikler’den flaş bir iddia ortaya atıldı.

Dursun Özbek ve Erden Timur’un gizlice bir araya geldiğini söyleyen Çelikler ikilinin birbirlerini yıpratmamak üzerine anlaştığını ifade etti.

Serdar Ali Çelikler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“KARŞILIKLI İBRALAŞTILAR”

"Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur geçtiğimiz günlerde görüştüler. Sosyal medyada Özbek ve yönetimine ciddi eleştiri ve paylaşımlar var. Dursun Özbek yönetimi sürekli Timur'u hedef alıyor. Dursun Özbek, Erden Timur'a, "Artık birbirimizi yıpratmayı bırakalım' demiş. O da makul derecede kabul etmiş. İkilinin zaten Galatasaray'da beraber görev alma ihtimalleri sıfır. Karşılıklı ibralaştılar sadece. Ama göreceksiniz bu adımdan sonra Galatasaray'a yönelik eleştiriler azalacak. Özellikle Timur'a yakın hesaplar ve isimler tarafından. Artık biraz daha sakinleşecek ortalık"

“BAŞKAN ARTIK ATAĞA KALKTI”

"Özbek'in elinde Erden Timur'la ilgili ciddi doneler var. Kemerburgaz Tesisleri'ni yapacak firmanın Erden Timur'a borcu, Falcao transferi için yaptığı evlerin boş olduğu, transfer harcamalarının daha yüksek çıkması, sponsorluk ücretlerinin havada kalması gibi şeyler. Başkan artık atağa kalktı. Divan Kurulu'nda esip gürleyecek"