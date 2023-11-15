Dursun Özbek yıldız ismi kovdu. Masraflar çok fazla diyerek kararını açıkladı

Sarı - Kırmızılı camiada sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ajans 1905'ten Süleyman Rodop'un iddiasına göre 3-4 ay içerisinde GS TV'nin kapatılması kararı alındı.

Galatasaray kulübünün, yayın hayatına televizyon veya uydu alıcılarının yerine YouTube'dan devam edeceği iddia edildi.

Ayrıca Sarı Kırmızılıların bu konuda bazı çalışanlarla da yol ayrımına gittiği ortaya çıktı.

ERGUN GÜRSOY'UN KIZI GÖNDERİLDİ

Yıllardır GS TV'de çalışan eski başkanlardan Ergun Gürsoy'un kızı Ebru Gürsoy'un da 1-2 gün önce işine son verildiği ifade edildi.