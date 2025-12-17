Galatasaray Spor Kulübü'nün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Divan Kurulu üyelerine hitap eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'ye yüklenmeye devam ederken süren projelerle ilgili bilgi verdi. Özbek'in açıklamaları özetle şöyle...

Galatasaray Adası 22 Aralık'ta kapanıyor: Galatasaray Adası'nda bir takım çalışmalar yapılacak. Bundan dolayı 22 Aralık'tan itibaren bir süre hizmet veremeyecek.

Beyoğlu'nda Galatasaray binası için karar verilecek: Hasnun Galip'teki binayla ilgili inceleme yapıldı. Bu binanın faaliyete geçmesi için bir sürü proje geldi. Bunu yaparken şunu önemsedim, bu bina eski, o günün teknolojisine göre yapılmış. İstanbul, deprem bölgesi. Depremle ilgili uğrayacağı hasarların can güvenliğini tehdit ettiği konusunda endişem vardı. İlgili belediyeden incelenmesini talep ettim. Belediyenin raporu bugün elime geçti. Bize tavsiye edilen şu; 'Bu bina artık iskan edilemez. Ya güçlendirin ya da yıkın yeniden yapın' diyorlar. Bu binayı ya güçlendireceğiz ya da yıkıp yeniden yapma faaliyetine geçeceğiz. Önümüzdeki ilk genel kurulda sizlerin önüne bunu getireceğim. Bu bina bizim tarihimizi yansıtan bir bina. Ona uygun yapılmasını istiyorum.

Yönetim binası, Aslantepe'de olacak: Aslantepe'deki yapımızın bir spor kompleksi haline gelmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapmış olduğumuz temaslarda onlara bir proje sunduk. Onlardan onay aldık. Basketbol salonu, voleybol salonu, salon sporlarını yapabileceğimiz salonlar, yüzme havuzu ve konaklama tesisi bulunuyor. Şu anda kulübümüzün yönetimi stadın içinde. Bütün ofislerin gözlerden ırak olması faaliyetlerimize engel teşkil ediyor. Yönetim masraflarımız en yüksek seviyeye çıktığını söyleyebilirim. Bütün stadı aydınlatıyoruz, yazın soğutuyoruz, kışın ısıtıyoruz. Ayrıca güvenliği sağlamak başlı başına bir şey. Güvenlik harcamalarınız dudak uçuklatacak seviyeye geliyor. Aslantepe'deki en önemli hususlardan biri kompakt bir yönetim binasının yapılması. Projemiz hazır, zemin etütleri bitti gibi. İnşallah mart veya nisan ayı başında temel atacağız. Aslantepe'de yapacağımız projenin Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılının projesi olduğunu, tesisleşmesini tamamlamış olacağını düşünüyorum.

Kemerburgaz'da altyapı için çalışmalar başladı: Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde altyapı için yapılacak bölüm için çalışmalara başladık. A takımımızla ilgili kamp tesisi ve saha çalışmalarını bitirmiştik. Çok da güzel oldu. İkinci fazımız altyapının, altyapıya hitap edecek futbol sahalarının ve maç oynanması için tribünlü sahamız var. İnşaat faaliyetlerimiz için konteynerler geldi. Ona da başladık. Bu tesis çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Mecidiyeköy mayıs başı bitecek: Mecidiyeköy projesinde ise son iki aydır hızlı bir çalışma var. Nisan sonu ve mayıs ayı başında bitmesini bekliyoruz.

Bunları anlatmaktan gurur duyuyorum: Galatasaray Spor Kulübü kendi imkanlarıyla bu projeleri gerçekleştirdi. Burada sizlere verdiğimiz sözler çerçevesinde yaptıklarımızı anlatmaktan da gurur duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nün ihtiyaç duyduğunu şeylerin yapılması lazım. Galatasaray, Florya haricinde Riva da dahil, Galatasaray Spor Kulübü kendi imkanlarıyla bu işi yapmaktadır. Aslantepe'deki proje yaklaşık 200 milyon dolar olan bir projedir. Orta vadeli bir projedir. Kemerburgaz'ı öyle yaptık. Hasnun Galip'i öyle yapacağız. Adamızı öyle yaptık. Kendi imkanlarımızı kullanarak bu işleri başarabilmek çok önemli. Galatasaray Spor Kulübü'nün böyle imkanlara kavuşmuş olması ondan da önemli. Yeter ki bana ve arkadaşlarıma güvenin. Bizim cesaret aldığımız, kuvvet aldığımız tek şey sizin bize olan desteğiniz.

Amatör şubelere çok önemli hedefler koyduk: Bu sezon başında amatör şubelerimiz için çok önemli hedefler koyduk. Bu hedeflere doğru ilerlemeye devam ediyoruz. İşimiz kolay değil. Her arkadaşımız elimizdeki imkanı sonuna kadar zorlayarak çalışıyor.

Avrupa'da hedeflerimiz var: Sezon başında futbol takımı için Türkiye'deki şampiyonluğun yanında önemli Avrupa hedefi koyduk. Geçen hafta aldığımız sonuç bizi üzse de yolumuza aynı inançla devam ediyoruz. Önümüzdeki iki önemli maçımız var. Amacımız bu maçlardan en iyi sonucu alıp, Şampiyonlar Ligi iddiamıza devam etmek. Hiçbirimizin şüphesi olmasın. Birlikte inanarak yine kazanacağız ve yolumuza devam edeceğiz.

Tarafsız olması gereken makam bizi hedefe koyuyor: Bütün bunların yanında hepiniz dikkatle izliyorsunuz, görüyorsunuz. Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Tarafsız olması gereken makamların Galatasaray'ı hedef olan açıklamalarını izliyorsunuz. Yönetici arkadaşlarımıza, kulübümüze verilen ağır cezalarını görüyorsunuz. Maçlarımızdan sonra yapılan rakip kulüp açıklamalarını sonra bu kulüplerin diğer maçlarda sessiz kalmalarını da görüyorsunuz.

Saldırıları boşa çıkartacağız: 3.5 senedir bu görevdeyiz. Her türlü saldırıyı, aşağı çekme çabalarını gördük sanıyorduk, bizi şaşırtmaya devam ediyorlar. Hala çalışmaların devam ettiğini de hep beraber izliyoruz. Bu saldırılara karşı bundan önce yaptığımız gibi yine birlik olarak tüm bu planları boşa çıkartacağız, buna yürekten inanıyorum.

Başarımızı engelleyemezler: Galatasaray camiasının bu durumlarda verdiği reaksiyon, gösterdiği destek beni her zaman gururlandırmıştır. Sizden ricam birlik ve beraberlik ortamımızın devam etmesi. Böyle olursa ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray'ın başarısını engelleyemezler. Yine birlikte başaracağız. Bu mücadeleye karşı bu mücadelemizi devam ettireceğiz.