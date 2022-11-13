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Dursun Özbek’e ‘7 golü kim attı’ sorusu. Bir çırpıda tümisimleri saydı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e, “7 golü kim attı, sayabilir misiniz?” sorusu yöneltildi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 00:49
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Dursun Özbek’e ‘7 golü kim attı’ sorusu. Bir çırpıda tümisimleri saydı

Dursun Özbek’e ‘7 golü kim attı’ sorusu. Bir çırpıda tümisimleri saydı
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i deplasmanda tarihi bir skorla mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Galatasaray, 7-0 gibi flaş bir galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızlı ekipte Kerem Aktürkoğlu "hat-trick" yaparken 1 gol ve 2 asiste imza atan Arjantinli yıldız Mauro İcardi, maçta öne çıkan diğer isim oldu.

Zirve takibini sürdüren Galatasaray’ın diğer golleri ise Ndayishimiye (KK), Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakçı’dan geldi.

"DAHA ÇOK GOL ATAN BİR GALATASARAY SEYREDECEĞİZ"

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özbek, “Güzel oynadık. Galibiyeti hak ettik. Önde basan bir takım vardı. Goller de çok şık goller oldu. Neticede 45 günlük bir araya giriyoruz. Daha önce de söyledim; 45 günlük ara çok uzun süre. Bence ligin birinci perdesi oynandı. 45 gün sonra ikinci perdesi oynanacak. Aynı yarış devam edecek. Güzel maç oldu. Böyle bir maçla araya gittiğimiz için mutluyum" dedi. 

Özbek, soyunma odasına inip takımı galibiyetten ötürü tebrik ettiğini dile getirerek, “Çok keyifliydiler. Bir araya gidecekler aradan sonra şov kaldığı yerden devam edecek” açıklamasını yaptı.

BİR ÇIRPIDA SAYDI

Öte yandan Özbek’e basın mensupları tarafından “7 golü kim attı, sayabilir misiniz?” sorusu yöneltildi. Özbek’in, Başakşehir ağlarını havalandıran Galatasaraylı futbolcuların ismini bir çırpıda sayması dikkat çekti.

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