Dursun Özbek'e anlamlı çağrı

6 Şubat depremlerinde 4'ü A takımı olmak üzere 8 sporcusunu kaybeden Türkiye Voleybol 2. Ligi takımlarından Hatay Voleybol Spor Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulundu.

Takımın oyuncularıyla çekilen videoda kulübün yeniden ayağa kaldırılmaya çalışıldığı ve bu konuda desteğe ihtiyaç olunduğu belirtildi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayin Dursun Özbek,



6 Şubat’ta yitirdiklerimizin anısına, küllerinden doğan umutlarımızla sizi ve Galatasaray Spor Kulübü’nü kadim şehir Hatay’a, yeniden ayağa kalkmaya çalışan Hatay Voleybol Kulübümüze davet ediyoruz.



Sizin ziyaretiniz, sadece… pic.twitter.com/QHhZziEuBh — Hatay Voleybol Spor Kulübü (@HatayVoleySK) July 31, 2025

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayin Dursun Özbek,

6 Şubat’ta yitirdiklerimizin anısına, küllerinden doğan umutlarımızla sizi ve Galatasaray Spor Kulübü’nü kadim şehir Hatay’a, yeniden ayağa kalkmaya çalışan Hatay Voleybol Kulübümüze davet ediyoruz.

Sizin ziyaretiniz, sadece bir kulübe değil, bir şehre moral, genç yüreklere umut olacaktır. Galatasaray’ın yüreğiyle Hatay’ın kalbi buluşsun…

Tüm Kalbimizle Sizi bekliyoruz."