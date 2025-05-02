Dursun Özbek’e büyük baskı! Yöneticiler devreye girdi

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Dursun Özbek’e büyük baskı! Yöneticiler devreye girdi

Galatasaray bir yandan adım adım şampiyonluğa yürürken diğer yandan da birçok projeyi hayata geçiriyor. Sarı kırmızılılarda görev süresi önümüzdeki yıl sona erecek olan Başkan Dursun Özbek’e büyük baskı yapıldığı öğrenildi. Yöneticilerin ve camianın Özbek için harekete geçtiği öğrenildi.

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak için büyük avantaja sahip olan Galatasaray'da camia, Dursun Özbek'i bırakmak istemiyor.

Milliyet'te yer alan haberde, görev süresi Mayıs 2026'da dolacak olan Dursun Özbek'e başkanlık koltuğunda bir dönem daha oturması için büyük baskı olduğu belirtildi.

Kemerburgaz tesislerine geçişi sağlayan, Mecidiyeköy ve Florya projelerinde de sona yaklaşan Dursun Özbek, Aslantepe Vadisi Projesi için de startı verdi.

Bankalar Birliği anlaşmasından da kısa süre içerisinde çıkarak kulübü mali yönden rahatlatacak olan Özbek'in, sponsorluk ve mağazacılık gelirleriyle de kulübün nefes almasını sağladığı ifade edildi.

Henüz net bir karar vermeyen Dursun Özbek'in bir dönem daha görevine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

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