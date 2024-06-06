Dursun Özbek'e kardeş engeli

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Dursun Özbek'e kardeş engeli

Erden Timur'un istifası sonrasında Galatasaray Başaknaı Dursun Özbek'in Mehmet Özbek hamlesi yönetime takıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'un ayrılmasının ardından yönetim kadrosunda yeniden bir denge oluşturmayı hedefliyor.

Dursun Özbek, Futbol A.Ş'nin yönetimini İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Cenk Ergün'e devredecek.

Sarı Kırmızılılarda ayrıca Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'in de yönetimde görev alması bekleniyor.

Ancak bazı Galatasaray yöneticilerin, "Eğer Mehmet Özbek gelirse, bu kulüp bir aile şirketi değil, biz istifa ederiz" diyerek tepkilerini dile getirdikleri ortaya çıktı.

Kongre üyeleri, liyakat ve deneyime büyük önem verdiklerini ve Mehmet Özbek'in göreve gelmesi durumunda ciddi bir muhalefetle karşılaşabileceklerini ifade ettiler.

Diğer yandan, Dursun Özbek'in eski yönetici Fatih İşbecer'e de teklifte bulunduğu, ancak İşbecer'in işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu teklifi reddettiği öğrenildi.

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