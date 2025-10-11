Galatasaray Spor Kulübü'nün 120. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Galatasaray Lisesi'nde yapıldı.

Töreninden ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisi için özel güzel bir gün olduğunu belirterek, "Galatasaray Spor Kulübü'nün 120 yıl evvel burada bir sınıfta kurulmuş olması dolayısıyla başarılarla dolu 120 yılını kutladık" dedi.

Galatasaray'ın sadece futbolla sınırlı olmadığını vurgulayan Özbek, "Futbolda kazandığımız 25. şampiyonlukla 5. yıldızı formamıza taşıdık. Bu sadece bir sportif başarı değil, 120 yıllık bir istikrarın, çalışkanlığın ve inancın simgesidir. Galatasaray Kulübü, sadece futboldan ibaret değildir. Basketbol, voleybol, yüzme, kürek, yelken, sutopu ve daha birçok branşta onlarca kupa kazanan Galatasaray, Türk sporunun her alanında öncü olmayı sürdürmüştür" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR GÜN"

"Benim için çok anlamlı bir gün" diyen Özbek, şunları söyledi:

"Galatasaray Lisesi'nin bir anı defteri var. Bu anı defteri çok kıymetli. Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyareti sırasında imzaladığı, büyük devlet başkanlarının mektebimizi ziyaret ettiği zaman imzaladığı bir defterdir. Aynı zamanda Galatasaray'a hizmet etmiş büyüklerimizin de imzaladığı bir defterdir. Galatasaray İşbirliği Kurulu ve Galatasaray camiasının, Galatasaray'a verdiğim hizmetlerden dolayı bana hitaben yazdığı mektup vardı. Mektubun bir suretini de bana verdiler. Ziyadesiyle memnun oldum."

"DUYGUSAL BİR AN YAŞADIM"

Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğunu dile getiren Özbek, "Duygusal bir an yaşadım. Çünkü bu okuldan mezunum. İnsanın hayatında önemli günler var; ailesini kurduğu gün, çocuklarının olduğu gün. Bu mektubu bunların arasına katacağım. Galatasaray'a hizmetin ne kadar değerli olduğunu, hizmeti verdiğiniz zaman da Galatasaray camiasındaki size olan ilginin, sevginin karşılığını görüyorum. İyi ki bu mektepten mezun olmuşum. İyi ki ailem Galatasaray sevdalısı. Hepimiz Galatasaray'a hizmet etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

KUPALAR TANITILDI

Galatasaray sporcularının geride kalan bir yıllık dönemde kazandıkları ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tanıtımı da yapıldı.

Etkinlikler, branşlara göre kazanılan kupaların tek tek tanıtılması ve müze yetkililerine teslim edilmesiyle tamamlandı.

ÖZBEK'E MEKTUP: TARİHİMİZDE YER EDİNDİNİZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e hitaben anı defterine eklenen mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Başkanlığınız süresince hayata geçirdiğiniz değerli çalışmalar, Galatasaray Spor Kulübü’nün ve camiamızın hem ülkemizde hem de uluslararası alanda itibarını ve gücünü artırmıştır. Sahadaki zaferlerinizin yanı sıra, kulübümüzün geleceğini teminat altına alan tesisleşmeye yönelik projeleriniz de tarihimizde müstesna bir yer edindiniz.

Futbol takımımızın beşinci yıldızla taçlanan 25. şampiyonluğu, camiamızın tarihine altın harflerle yazılmış bir destan, özverili çalışmalarınız ve azminizle şekillenen bu döneminde unutulmaz simgesi olmuştur. Bu büyük gurur, nesiller boyu her Galatasaraylının kalbinde minnetle ve coşkuyla hatırlanacaktır.

Kulübümüze kattığınız güç, camiamıza verdiğiniz destek ve sergilediğiniz örnek liderlik için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu olarak bu satırları sonsuz sevgi ve derin saygıyla anı defterine kaydediyoruz."