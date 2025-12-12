Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sert sözlerle yüklendi.
Dursun Özbek'in basın toplantısının bitmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Kenetlen Başka Galatasaray Yok" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım
#KenetlenBaşkaGalatasarayYok pic.twitter.com/HUxSOcKkDE— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 12, 2025