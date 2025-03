Dursun Özbek'in kehaneti ve BİZİM ÇOCUKLAR

Şampiyonluk yarışında son 9 haftaya girilirken nefesler tutuldu. Ya Galatasaray 5. yıldızı takacak ya da Fenerbahçe uzun yıllar sonra hasretine son verecek.

Kalan 9 haftada Galatasaray bir maç fazlasıyla 9 puan önde. Sarı kırmızı takım önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Galatasaray'ın ligde oynayacağı 9 tane maçı var ve yenilmediği sürece 3 tanesinde puan kaybı hakkı var. 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik, Galatasaray'ı şampiyon yapıyor.

Fenerbahçe ise ezeli rakibinin puan kaybını bekliyor. Futbolda her an her şey olabilir elbette. 9 hafta uzun bir zaman. Ancak ortaya ilginç bir durum çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 2017 yılında Fenerbahçe için "Onlar 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" demişti. Özbek'in bu öngörüsü gündeme. Galatasaray sezonu şampiyon bitirirse Özbek haklı çıkacak. Fenerbahçe 4. yıldız ile kalırken sarı kırmızılı takım formasına Türk futbolunda 5. yıldızı takacak ilk takım olarak tarihe geçecek.

MAÇA ARDA VE SZOBOSZLAI DAMGA VURDU

Futbolumuzun kan kaybettiği şu günlerde Ay yıldızlıların 3-0'lık Macaristan galibiyeti yüzümüzü güldürdü. Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi başaran Milliler önemli bir başarı elde etti. Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya, Hırvatistan, Portekiz, İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Çekya, Danimarka, Yunanistan, Norveç, Sırbistan ve Galler A Ligi'nde yer alacak.

Macaristan - Türkiye maçına ise Arda Güler ile Szoboszlai'nin tartışması damga vurdu. Karşılaşma sırasında Güler'in Szoboszlai'ye sus işareti yapması ile başlayan olaylar sosyal medyada sürdü. Macar oyuncu Arda Güler ile fotoğrafının altına 1088 yazdı. Bu rakam Güler'in bu sezon Real Madrid'te forma giydiği süreydi. Ve onun ne kadar az şans bulduğuyla sözde dalga geçti. Bu kez Arda Güler, sosyal medyadan Szoboszlai'ye sert bir cevap verdi ve "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yeterli değil mi?" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Türk taraftarlar Szoboszlai'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttu. Macar futbolcunun paylaşımlarının altına, "Niye ağlıyorsun?" ve "Arda Güler uykularını kaçırdı" gibi birçok yorum yazdılar ve Türk bayrağı emojisi eklediler. Elbette futbolda hem saha içinde hem de saha dışında birbirini kırmadan yapılacak eğlenceli takılmalar bunlar. Arda Güler'e bu kadar değinmişken Real Madrid formasına bu kadar uzak kalması gerçekten üzücü. İtalyan teknik adam Ancelotti'nin planları arasında çok az yer alan Arda keşke bu gelişime açık yaşlarını yedek kulübesinde değil sahalarda geçirse.

Ancak bu da bir tercih. Real Madrid'ten ayrılıp daha çok süre bulabileceği bir takıma gitmek Arda'nın kararı. Bir futbolcu ne kadar oynarsa o kadar gelişir. Ancak Ancelotti 20 yaşındaki Arda yerine 39 yaşındaki Modric'e şans verince teknik adamın kararına kalıyor oyuncunun kaderi. Real Madrid'te forma bulmak çok zor. Çok büyük yıldızlar ve büyük bir rekabet var. Umarız gelecek sezon Arda kendisi için en iyi kararı verir ve onun yetenekleri sahada görürüz. Bu Milli Takım için çok önemli bir katkı olur. Yoksa Türk futbolunun son yıllarında çıkan en önemli isim olan Arda potansiyelinin çok altında kalacak ve tabiri caizse harcanacak.