Dursun Özbek’ten Acun Ilıcalı’ya sert yanıt: Kaos yaratmaya çalışan…

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Özbek açıklamasında, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın dün katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

TFF ve dört büyük kulübün başkanlarının dün gerçekleştirdiği toplantıyı hatırlatarak sözlerine başlayan Dursun Özbek, "Dün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun davetiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldik. Bu görüşmede tüm başkanlar olarak bir kardeşlik iklimi oluşturmak adına bundan sonra yapacağımız açıklamalarda daha dikkatli olacağımıza dair bir karar aldık." açıklamasında bulundu.

"VERDİĞİMİZ SÖZÜN ARKASINDA DURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Özbek sözlerine şöyle devam etti:

"Kararımızdan daha 24 saat geçmeden bu toplantıda bulunan kulüplerden birinin yöneticisi bir televizyon programında yine aynı algılarla kulübümüzü hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı. Bu samimiyetsizliğe rağmen biz, verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz."

Dursunz Özbek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu zamanlarda kardeşi kardeşe düşman etmeye, toplumu germeye, kaos yaratmaya çalışan, buradan kendine çıkar sağlamayı uman bu zihniyetin bundan önce de karşısında olduk, yine karşısında olacağız."