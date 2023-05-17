Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gönderme

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Florya projesine değinen Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un söylemlerine karşın "Bildiğiniz gibi bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesiyle ilgili" dedi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

-Florya projesini anlattığımız zaman tüm Türkiye görecek. Bu seçimler bitsin. O Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım size. Bakalım adil rekabet mi var, göreceksiniz.

ÖZBEK: KISKANÇLIK SEVİYESİYLE İLGİLİ

-Kemerburgaz niye önemli? Bazen hayrete düşmemek de mümkün değil. Florya'daki futbol takımının ve altyapı tesisleri için herkese çağrı yaptım. Gidin, görün. 40 sene önce yapılmış. Dünyadaki futbolun gelişimine uygun bir tesis değil. Galatasaray'a yakışmıyor. İvedilikle, el birliğiyle Kemerburgaz'ı açmak zorundayız. Birçok sebebi var. Bunları sıralamaya gerek yok. İlgilenirseniz gelin Florya'yı gezelim, görelim. Bize daha çok hak vereceksiniz. Florya'daki arazinin 20 dönümü kulübün tapulu malı, 40 dönümü de satın aldık. O da kulübün tapulu malı. Ruhsat müracaatı için üzerinde binalar var. Bu binaların yıkılması ve arsa haline dönüştürülmesi lazım. Bunun için de Kemerburgaz'ın bir an evvel bitmesi lazım. Yerleşkeye taşınacağız. Ruhsat hazırlıklarını yaptık. Arsaya döner dönmez ruhsat tanzim ediliyor. Ekonomik değerini defalarca ifade ettim. Konuyla ilgili çok detaya girmeye gerek yok. Bildiğiniz gibi bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili.