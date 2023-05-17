Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gönderme

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermelerde bulundu.

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gönderme

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Florya projesine değinen Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un söylemlerine karşın "Bildiğiniz gibi bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesiyle ilgili" dedi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
-Florya projesini anlattığımız zaman tüm Türkiye görecek. Bu seçimler bitsin. O Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım size. Bakalım adil rekabet mi var, göreceksiniz.

ÖZBEK: KISKANÇLIK SEVİYESİYLE İLGİLİ
-Kemerburgaz niye önemli? Bazen hayrete düşmemek de mümkün değil. Florya'daki futbol takımının ve altyapı tesisleri için herkese çağrı yaptım. Gidin, görün. 40 sene önce yapılmış. Dünyadaki futbolun gelişimine uygun bir tesis değil. Galatasaray'a yakışmıyor. İvedilikle, el birliğiyle Kemerburgaz'ı açmak zorundayız. Birçok sebebi var. Bunları sıralamaya gerek yok. İlgilenirseniz gelin Florya'yı gezelim, görelim. Bize daha çok hak vereceksiniz. Florya'daki arazinin 20 dönümü kulübün tapulu malı, 40 dönümü de satın aldık. O da kulübün tapulu malı. Ruhsat müracaatı için üzerinde binalar var. Bu binaların yıkılması ve arsa haline dönüştürülmesi lazım. Bunun için de Kemerburgaz'ın bir an evvel bitmesi lazım. Yerleşkeye taşınacağız. Ruhsat hazırlıklarını yaptık. Arsaya döner dönmez ruhsat tanzim ediliyor. Ekonomik değerini defalarca ifade ettim. Konuyla ilgili çok detaya girmeye gerek yok. Bildiğiniz gibi bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama