Dursun Özbek'ten apar topar flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek'ten apar topar flaş karar
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, flaş bir karara imza attı.

Dursun Özbek basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantının saat 17.00'de başlayacağı bildirilirken, toplantıda derbide yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Başkanımız Sayın Dursun Özbek, bugün saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyecektir. Akreditasyon alınmayacak olup basın veya kurum kartıyla girişler sağlanacaktır."

Son Haberler
Kassandra bu ay olacakları açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öleceğini de bildi Gündem
Kassandra bu ay olacakları açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öleceğini de bildi
Adele cinsiyetini seçti Magazin
Adele cinsiyetini seçti
Emekliden kurban isyanı: 3 bin lirayla tavuk kesemeyiz Gündem
Emekliden kurban isyanı: 3 bin lirayla tavuk kesemeyiz
İstanbul'da film gibi soygun! Kuyumcuya buradan girmişler Gündem
İstanbul'da film gibi soygun! Kuyumcuya buradan girmişler
Fatih Altaylı'dan TÜGVA SETA ve TÜRGEV yorumu: Bunlar da mı vatana ihanet ediyor? Gündem
Fatih Altaylı'dan TÜGVA SETA ve TÜRGEV yorumu: Bunlar da mı vatana ihanet ediyor?
Akıncı TİHA İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi Gündem
Akıncı TİHA İran dönüşü gökyüzünde ay yıldız çizdi