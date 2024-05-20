Dursun Özbek'ten apar topar flaş karar

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, flaş bir karara imza attı.
Dursun Özbek basın toplantısı düzenleyecek.
Toplantının saat 17.00'de başlayacağı bildirilirken, toplantıda derbide yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Başkanımız Sayın Dursun Özbek, bugün saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyecektir. Akreditasyon alınmayacak olup basın veya kurum kartıyla girişler sağlanacaktır."