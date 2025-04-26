Dursun Özbek’ten Bankalar Birliği ve Riva açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Olağan Mali Genel Kurul’da açıklamalar yaptı. Özbek, Bankalar Birliği anlaşması ve Riva’daki son durumla ilgili açıklamalar yaparak Galatasaray Adası’nda yapılan restorasyonla ilgili bilgiler verdi.

Dursun Özbek’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Son iki sezonu rekorları alt üst ederek ve şampiyon bitiren takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz bu seneyi çifte kupa ile tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluk, çok önemli bir adım olacak. Son ana kadar konsantrasyonumuzu bozuyoruz. Zaten Galatasaraylılar'ın çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar, söz verdiğimiz gibi o yıldız da gelsin.

Riva'da satılan gayrimenkullerin faydası yaklaşık 170 milyon dolar oldu. İkinci etaptan hesaplamalara göre beklediğimiz gelir; 17.8 milyar TL. Giderler çıkıldığında kulübümüze gelecek net gelir; 9 milyar TL.”

BANKALAR BİRLİĞİ

“Sermaye artışından 1.7 milyar TL, yatırımcılarımızdan kaynak oluşturduk. Bu kaynağın 1.5 milyar TL'sini Bankalar Birliği konsorsiyumundaki borcumuzu, 1 milyar 300 milyon TL seviyesine indirdik. Yaklaşık 35 milyon Dolar çerçevesinde artık Bankalar Birliği'ne ödemememiz gereken borcumuz var. 35 milyon Dolar çerçevesinde geçmiş faaliyetlerden kaynaklı borçlarımız var. İlk 2022'de yetki talep ettiğimizde, aldığımız yetki içinde bu faaliyetlerin ödenmesi için gereken para 100 milyon Dolar çerçevesindeydi. Bugün hem Bankalar Birliği ödemesi hem geçmiş borçlarımız için ödenmesi gereken para 70 milyon Dolar seviyesine inmiştir.”

MEDİCİDİYEKÖY BİNASI

“Galatasaray bugüne kadar 1 milyar 337 milyon TL gelir kazandı. Bu gelirle Florya'daki 41 dönümlük arazi satın alındı. Stokta satılmamış 56 adet konut, 6 adet de ticari alan var. Maliyetler çıktığında 400 milyon TL daha bekleniyor.”

'SON DERECE BAŞARILI OPERASYON'

“186 tane yaklaşık rezidans şeklinde konut yaptık. 5-6 tane ticari bölüm vardı. Bunların büyük kısmını sattık. Şu anda satacağımız 56 tane konut var, 5 tane ticari alan var. Bugüne kadar satışlardan 1.3 milyar TL seviyesinde fon kaynaklandırdık. Bu paranın zerresine dokunmadan Florya'da bize ait olmayan Emlak Konut'un sahibi olduğu 42 dönümlük arsanın satın almasını yaptık. Son derece başarılı bir operasyon. Galatasaray'a getirisi, son derece yüksek olmuştur.”