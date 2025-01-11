Dursun Özbek’ten birik çağrısı: Rakiplerimiz tarafından ateş altına alındık

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Dursun Özbek’ten birik çağrısı: Rakiplerimiz tarafından ateş altına alındık

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek camiaya birlik çağrısı yaptı. Özbek, Galatasaray Spor Kulübü yarıştığı rakipleri tarafından bayağı bir ateş altına alınmıştır” şekline konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu yeni üye töreninde konuştu. Özbek, camiaya birlik çağrısı yaparak “Galatasaray Spor Kulübü yarıştığı rakipleri tarafından bayağı bir ateş altına alınmıştır” dedi.

Özbek’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Divan Kurulu, Galatasaray Spor Kulübü'nün en yüksek istişare organıdır. Dolayısıyla problemlerimiz divanda tartışılır. Siz yeni divan üyelerinden benim bir ricam var.

3 bine yakın üyemiz var ama katılımın yeteri kadar olduğunu düşünmüyorum. Sizlerin görüşlerinizden ve bilgilerinizden istifade etmemiz için katılımınızı özellikle rica ediyorum.

Özellikle bu dönemde hepinizin takibindedir, Galatasaray Spor Kulübü yarıştığı rakipleri tarafından bayağı bir ateş altına alınmıştır. Bu günlerde sağlayacağımız birlik ve beraberliğimiz Galatasaray Spor Kulübü için son derece önemlidir.

Onunun için bu tip toplantılardaki hazirunun kuvvetli olması, fikir çeşitliliğinin dile getirilmesi Galatasaray için son derece önemlidir.

Önümüzdeki hafta tekrar bir divan toplantımız var. Orada tartışmayı ve konuşmayı uygun gördüğüm konular var."

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