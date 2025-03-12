Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye olay sözler: Ahlaksız oyunlara karşı sahada olacağız

Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye olay sözler: Ahlaksız oyunlara karşı sahada olacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’yi hedef alan açıklamalar geldi. Özbek, “Bizi engellemek için organize bir şekilde hareket eden, kirli bir ittifakın parçası olan bu kişilere ve onların her gün sahnelemeye çalıştıkları ahlaksız oyunlara karşı yine sahada olacağız” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Fenerbahçe’yi hedef alan sözler söyledi. Özbek, şampiyonluk hedefinde yürümeye devam ettiklerini belirterek, “Bizi engellemek için organize bir şekilde hareket eden, kirli bir ittifakın parçası olan bu kişilere ve onların her gün sahnelemeye çalıştıkları ahlaksız oyunlara karşı yine sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Futbol takımımız 25. şampiyonluğa, 5 yıldıza doğru ilerlemeye devam ediyor. Bizi engellemek için organize bir şekilde hareket eden, kirli bir ittifakın parçası olan bu kişilere ve onların her gün sahnelemeye çalıştıkları ahlaksız oyunlara karşı yine sahada olacağız. Galatasaraylılar olarak Türk futboluna katkı sağlayacak projeleri konuşuyoruz. Onlar kafalarındaki kirli projelerle sadece Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı gerçekten inanıyormuş gibi kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten çekinmiyorlar.

Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın. Bu olay bir aslında her şeye ne kadar farklı baktığımızı gösteriyor. Galatasaray tarihi boyunca bu oportunist yaklaşımlardan, ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. Her zaman söylediğimiz gibi iyiler yine sahada kazanacaktır. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak."

Son Haberler
Ortahisar Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı
Ortahisar Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı
Boyner, müşterilerini fiyat değişimlerine karşı koruyacak
Boyner, müşterilerini fiyat değişimlerine karşı koruyacak
İstiklal Marşı'nın 104. yılı: Milli şair Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı
Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler yarın belli olacak
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler yarın belli olacak
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye olay sözler: Ahlaksız oyunlara karşı sahada olacağız
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye olay sözler: Ahlaksız oyunlara karşı sahada olacağız