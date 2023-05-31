Dursun Özbek'ten flaş şampiyonluk açıklaması. İğneyi batırdı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun kazanılmasının ardından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Dursun Özbek'ten flaş şampiyonluk açıklaması. İğneyi batırdı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun kazanıldığı Ankaragücü maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Özbek, kulübün televizyonunda şunları söyledi:

"Galatasaray'a kutlu olsun. Cumhuriyet'in 100. yılı. Başkent'te şampiyon olduk. Bu 100. yıl şampiyonluğu Galatasaray'a çok yakıştı. Emeği olan herkese teşekkür ederim.

Önce Avrupa, sonra da ligimiz gelecek. Galatasaray'a hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Allah mahcup etmedi. Yaşasın Galatasaray."

Özbek bir de iğneleyici bir mesaj verdi ve "İlmek ilmek dokuduk. Her şeye, herkese karşı. Camiama 23. şampiyonluk hayırlı olsun, arkası da gelecek" dedi.

Öne Çıkanlar
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Son Haberler
Galatasaray'dan uçakta 'Okan Buruk' tezahüratları Spor
Galatasaray'dan uçakta 'Okan Buruk' tezahüratları
Dolar kurunda yeni rekor. Artış durdurulamıyor Ekonomi
Dolar kurunda yeni rekor. Artış durdurulamıyor
Şampiyon Galatasaray İstanbul'a geliyor Spor
Şampiyon Galatasaray İstanbul'a geliyor
Torreira'dan şampiyonluk mesajı: Yüksel Galatasaray Spor
Torreira'dan şampiyonluk mesajı: Yüksel Galatasaray
Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu'na dair kulis bilgisini paylaştı Güncel
Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu'na dair kulis bilgisini paylaştı
Barış Alper ve Mertens şampiyonluğu böyle kutladı Spor
Barış Alper ve Mertens şampiyonluğu böyle kutladı
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı Yaşam
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı