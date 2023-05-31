Dursun Özbek'ten flaş şampiyonluk açıklaması. İğneyi batırdı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun kazanıldığı Ankaragücü maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Özbek, kulübün televizyonunda şunları söyledi:

"Galatasaray'a kutlu olsun. Cumhuriyet'in 100. yılı. Başkent'te şampiyon olduk. Bu 100. yıl şampiyonluğu Galatasaray'a çok yakıştı. Emeği olan herkese teşekkür ederim.

Önce Avrupa, sonra da ligimiz gelecek. Galatasaray'a hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Allah mahcup etmedi. Yaşasın Galatasaray."

Özbek bir de iğneleyici bir mesaj verdi ve "İlmek ilmek dokuduk. Her şeye, herkese karşı. Camiama 23. şampiyonluk hayırlı olsun, arkası da gelecek" dedi.