Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran açıklama: Bekleyin

Süper Lig'de adım adım 25. şampiyonluğuna koşan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli başkan, şampiyonluk ve Victor Osimhen için taraftarlara mesaj gönderdi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

"Galatasaray Spor Kulübü’nü yöneten kişiler olarak, daha şampiyonluk ile ilgili bitmiş bir şey yok. Bir görev tamamlanmadan şampiyonluk konuşamayız. Sadece sahaya odaklanma fikrimizi devam ettiriyoruz. Aritmetik olark lig sonuçlanmamıştır. Lig sonuçlanmadan söylenmesini dahi istemiyorum. Bu cumartesiden itibaren aynı konsantrasyonla çıkacağız. Hedefimiz hem Süper Lig’i hem Türkiye Kupası’nı kaldırmak. Ben ve arkadaşlarım bu başarıya odaklandık. Futbolcularımız, teknik kadromuz, bu başarıyı Galatasaray sevdalılarına hediye etmek için çalışıyor."

DURSUN ÖZBEK'TEN VICTOR OSIMHEN SÖZLERİ

Dursun Özbek, kendisine sorulan Victor Osimhen sorusuna, "Türkiye’de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Şu anda yarış halindeyiz, futboldaki yarış bitmedi. Transfer Haziran’da başlıyor. Hiç kimse kimi alacağız, kimi satacağız düşüncesinde olmasın. Sahaya odaklandık. Gündemimizde transfer söz konusu değil. Günü geldiği zaman düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız." şeklinde yanıt verdi.