Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün gündemine ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına yanıt vermek için bir basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli başkan, ayrıca Mauro Icardi için çıkan iddialara da değindi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

'TARAFSIZLIĞINI KAYBETTİ'

"Monaco maçı konsantrasyonumuz bozulmasın diye bekledim. Artık susmak mümkün değil. TFF Başkanı bu önemli maçımızdan saatler önce kameralar karşısında maksatlı açıklamalarla tarafsızlığını kaybetmiştir."

'BİZE LAF YETİŞTİRMEK İÇİN'

"Göreve geldiğinden beri iki tane olağanüstü açıklama yaptı. İkisi de kulübümüze cevap vermek için. Sanki Türk futbolunda başka problem yokmuş gibi uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçti. Neymiş efendim, kuranın mutluluğunu ve gururunu yaşayamamış. Benim en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün bu açıklamayı yapıyorsun. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı milli gururu hak etmiyor mu? Milli bir olay değil mi yani?"

'BUNLARI AÇIKLAMAK ZORUNDA'

"Bir de Galatasaray'a başarılar diliyor. Sen konuşmalarla başarıları Monaco'ya dilemiş vaziyettesin. Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir TFF başkanın yakışıyor mu? Köpek kim çomaksız gezen kim, açıklamak zorunda. Kuzu aslan laflarını da netleştirmesi gerekiyor."

'KİMSE AKSİNİ ANLATMASIN'

"Olayın detayına girdiğimiz zaman kuzu kelimesi, söyleniş şekline bakınca bambaşka bir anlam taşıyor. Bizi kuzu gibi dinlediler dendiği zaman, şu anlamı barındırıyor, sen öyle bir pozisyondasın ki karşımda, ağzını bile açamazsın, laf bile edemezsin. Yüzde yüz tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini anlatmaya çalışmasın."

'NE DEMİŞSİN DE KUZU GİBİ DİNLEMİŞİM'

"Bana sürekli Dursun Ağabey, Dursun Ağabey diyorsun. Mikrofon karşısına geçince 'bizi kuzu gibi dinledir' diyorsun. Ben bir maçla ilgili çektiğimiz videoları ve onları anlatmaya geldik. Biz size bir şeyler anlattık, videolarda pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim!"

'TFF BAŞKANLIĞI KOLTUĞU DOLDURULAMAZ'

"Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece yanlış. Ben sana 'sen de beni koyun gibi dinledin' mi diyeceğim! Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Bu seviye Türk futboluna yakışan bir seviye değil. Kim olursan ol, nereden gelirsen gel bu üslupla bu TFF başkanlığı koltuğu doldurulamaz."

'CEZA ALMASI GEREKİYORDU'

"Pozisyonları incelerken bize bir şey demediler. Mikrofon karşısına geçince Fenerbahçe'nin hakkı yendi diye açıklama yapıyor. İster Fenerbahçe'nin ister Galatasaray'ın hakkı yenmiş olsun, bu haksızlığa sebep olan kişinin ceza alması gerekirdi."

'ALLAH'IN SOPASI YOKTUR'

"Sen en tarafsız olması gereken kurumun başındasın. Pozisyonlar hakkında konuşuyorsun ya, yorum yapıyorsun ya! Yayıncı kuruluşa Galatasaray lehinde yorum yaptıkları için aba altında sopa gösteriyorsun. Sadece Galatasaray'ı konuşuyorsun. Bu gündemle yaptığın basın toplantısında tarafsız olduğunu sanıyorsun. Açıkçası buna nasıl inandığını çok merak ediyorum. Tarafsızlık sizin en büyük şiarınız olmalı. Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğinizi söylüyorsunuz. Unutmayın ki Allah'ın sopası yoktur."

'TFF GALATASARAY NEFRETİYLE YÖNETİLİYOR'

"Biz konuşunca sürekli ceza veriyorsun. Seçim döneminde 'başkanlar konuşsun, ceza vermeyeceğim' dedin. Galatasaray başkanına ceza vere vere vere yasa gereği başkanlık koltuğundan onu indireyim düşüncesinde olduğunu düşünüyorum. TFF, Galatasaray nefretiyle yönetiliyor."

MAURO ICARDI KONUSU

"Dört bir taraftan yaylım ateşine tutuluyoruz. Hiç ilgisi olmadığı halde, kulübün içinde böyle bir çekişme olmadığı halde dahi bu haberler piyasaya veriliyor. Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya! Ne problemi! Icardi en önemli oyunculardan biri. Son 3 senedeki hizmetini kim inkar edebilir. Kendisi çok önemli bir sakatlık geçirdi. 1 seneye yakındır iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor. Sembol olmuş biri, ikon futbolculardan biri. Galatasaray'ı bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor. Onun için tekrar aynı lafıma geliyorum. Dört bir taraftan yaylım ateşindeyiz. Herkes Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor! Bunların hiçbirisi bizi etkilemez. Doğru bildiğimiz yolda gidiyoruz. Başarı odaklıyız. Saçmasapan haberlerle Galatasaray'ı bozmak istiyorlar. Kimse Galatasaray'ı bozamaz. Haber yaparken herkes dikkat etsin. Galatasaray tek yumruktur."

'GALATASARAY'IN ADINI ŞİKEYLE İLİŞKİLENDİREMEZSİNİZ! KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ'

"TFF'nin tarafsızlığını yitirdiğini söylediniz. Futbolda bahis ve şike operasyonu var. Tarafsızlığını yitiren bir kurum Galatasaray'a hakkaniyetli karar vereceğini düşünüyor musunuz?"

Dursun Özbek: TFF'nin yaptığı gerek yasal gerek yasadışı bahisle ilgili kararlarını desteklediğimizi söyledik daha önce. Sözümüzün arkasındayım. Kulüp olarak arkasındayız. Orada herhangi bir şey yok. Elbette ki şikeye karışan varsa, tevessül eden varsa TFF cezasını verecektir. Sorunun anlamı şu; TFF'nin bu tarafsız tutumu Galatasaray'ı bir şekilde şikeyle ilgilendirmeye karar gider mi diye soruyorsun aslında. Bu kimsenin haddi değil! Galatasaray'ı ben yönetiyorum arkadaşlarımla beraber. Biz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Galatasaray'ın adını kimse bu tip bir uygulamaya bulaştıramaz! Ona ne TFF'nin ne başka birinin gücü yeter!

'HODRİ MEYDAN'

"Şöyle bir duyum aldım 'Eğer başkan çıkar bana bir şey derse, aramızda konuştuğumuz şeyleri ifade ederim'. Sakın ha! Artık bu iş burada kalsın. Kimsenin ne söyleyeceğinden değil, hodri meydan ne varsa çık söyle ama asıl işimizden uzaklaşıyoruz."