Dursun Özbek'ten itiraf: En zor sene

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önceki akşam Galatasaray Adası’nda bir grupla sohbet etti. Özbek, gündeme dair de önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray Başkanı, “Her sene elbette kolay değil ama bu sezon çok daha zor. Bunun farkındayız. 3 sezondur şampiyon olan bir kulübüz. Bu yıl en zor senemiz. Özellikle Avrupa’da başarılar elde etmek istiyoruz” dedi.

'24 SAATTE HER ŞEY DEĞİŞİR'

Galatasaray siyasetini öngörmenin kolay olmadığını ve 24 saate her şeyin değişebildiğini belirten Başkan Özbek, yeniden aday olup olmama noktasında bir karar vermediğini söyledi. Özbek, sağlığının ise iyi olduğunu ifade etti.

'AMACIMIZ 96-2000 DÖNEMİNİ GEÇMEK'



Teknik Direktör Okan Buruk’la çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Özbek, “Keşke 1996-2000 dönemini geçebilsek. Amacımız da bu zaten” diye konuştu.

'EŞİMİZİN LAFINI DİNLEDİK'

Bu arada geçen sezon Konya deplasmanında bir taraftarın Osimhen’in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili olarak eşi Mesude Özbek’e bir soru sorduğunun hatırlatılması üzerine de Dursun Özbek, “Bizde hanımın lafı dinlenir. O, ‘Merak etmeyin Osimhen Galatasaray’da oynamaya devam edecek’ diye yanıt vermişti. Biz eşimizin lafını dinledik” ifadelerini kullandı.