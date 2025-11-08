Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Boğaziçi Spor Zirvesi'nde konuştu. Tecrübeli futbol adamı, birçok konuya değinirken, Lionel Messi için çokan iddialar hakkında da net konuştu.

İşte Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar;

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TAKIMIMA GÜVENİYORUM'

"Şampiyonlar Ligi, çok çetin bir yer. Çok önemli takımlar oynuyor. Hedeflerimiz hep yüksek. İlk 8'de çıkmak Galatasaray için çok önemli. İlk 8'de veya ilk 16'da çıkarak yola devam etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Gevşemeden ve konsantrasyonu kaybetmeden bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hedefimize ulaşacağımızı ve taraftarımızı memnun edeceğimizi umuyorum."

'NBA AVRUPA'NIN İÇİNDE OLACAĞIZ'

Başkan Özbek, NBA Avrupa projesinde yer alacaklarını belirtti. NBA'in bu projeyle ilgili Galatasaray'ı İsviçre'nin Cenevre kentine davet ettiğini anlatan Dursun Özbek, "Görüşmede 'NBA Avrupa'yı kuracaksınız, niye Galatasaray'ı çağırdınız? dedim. İki şeyden etkilendiklerini söylediler. Basketbol salonu projemizin ilgilerini çektiğini söylediler. Daha da önemlisi 2024-2025 sezonu sonunda şampiyonluk kutlamasını Yenikapı'da yaptığımızı, 1 milyon taraftarın yağmur altında oyuncuların kupayı kaldırmasını izlemek için bir araya geldiğini belirttiler. Bu kadar büyük taraftar kitlesine sahip bir kulübün NBA Avrupa projesinin içinde olması çok önemli dediler. Salon projesine de destek vereceklerini söylediler. NBA Avrupa'nın içinde olacağız."

'ERDEN TİMUR İLE GÖRÜŞÜYORUZ'

"Erden Timur ile görüşüyoruz. Birlikte çalıştık biz zaten. Devamlı görüştüğümüz bir kardeşim. Yönetimler zaman zaman değişikliğe ihtiyaç duyabilir, yönetimde yorgunluk olabiliyor. Yönetimler her sene enerjisini tazelemek zorundadır. Başkanlar da yönetim de dönem dönem değişmek zorundadır."

LIONEL MESSI SÖZLERİ

"İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?"

Dursun Özbek: Messi ne dedin, bir daha söylesene? Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik. 3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik. Transferle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Çıtayı çok yükselttik. Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık, bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun. Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz. Tüm yaptığımız işler, hepsi finansal kapasitemizin içinde kalmalı. Onun için iyi bir takım kurduk. İnşallah Avrupa'da da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de gerekeni yapacağız.