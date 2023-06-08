Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması: Şartları zorluyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çıktığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek, şampiyonluğun pay sahiplerinden olan Mauro Icardi'nin transferi hakkında da konuştu.

Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması: Şartları zorluyoruz

Editör: Barış Atakan

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelen şampiyonluğun ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

-Artık bankalara gitmeden maddi durumumuzu düzeltmemiz lazım. Elimizdeki gayrimenkulleri geliştirme suretiyle çok büyük fon yaratıyoruz. Mecidiyeköy, Florya, Kemerburgaz derken bunların hepsi hayata geçti. Galatasaray'ın birinci hedefi bankalar birliği konsorsiyumuyla yaptığı anlaşmadan çıkmak zorunda. Tüm kulüplere sesleniyorum, hepiniz işini içine girseniz aynı fikre geleceksiniz. Tamam parayı veriyor da sana iş yaptırmıyor. Öyle bir kontrol mekanizması kurmuşlar haklı olarak.

-Arkadaşlarımla birlikte yaptığımız iş Galatasaray'ın önündeki 25-30 senesini kurtarmak için. Başka çaresi yok. Galatasaray'ın 2,5 milyar lira bankalara borcu var. Diğerlerini de eklersek 3,5-4 milyara yakın borcu var. Ben bu işi temizleyeceğiz iddiasıyla geldim. Ben genel kuruldan tek bir şey istedim, beni destekleyin dedim. Genel kurul bana inandı ve son derece pozitif bir gelişmeyle Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz yapılıyor. Florya'dan çıkmamız lazım ki orası da devreye girsin.

-Icardi ile ilgili çalışmalarımızı nonstop devam ettiriyoruz. Kolay bir transfer değil. Buradaki performansı nedeniyle dünyanın her yerinden talebi var. Güzel bir ambians yakaladı burada. Taraflı tarafsız herkes onu seviyor. Şartları biz zorluyoruz. Erden ilk görüşmeyi yaptı. Sürekli zaten temas halindeyiz. Bütçemizin dışında bir gelişme olursa onu kompanse edebilmek için sponsor olayı olacak.

-Icardi Galatasaray'ı seviyor ve devam etmek istiyor. Bunlar profesyonel kişiler ve alacağı paralara da bakıyorlar normal olarak. PSG ile aynı şartlarla kiralayabilir miyiz diye konuşuyoruz. Birkaç firmaya gittik Icardi için bize destek olur musunuz diye, hemen oluruz dediler. Her türlü imkanı devreye sokma peşindeyiz.

-Rashica yaptığımız iyi transferlerden bir tanesi. Çevik ve hızlı bir oyuncu. Kulübüyle temas halindeyiz. Transferi için çalışmalarımız devam ediyor. Büyük bir ihtimalle transferini yapacağız.

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