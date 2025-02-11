Dursun Özbek’ten Murat Sancak’a yanıt: Okan Buruk’a sahip çıktı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Kulübü sahibi Murat Sancak'ın Okan Buruk ile ilgili sözlerine yanıt verdi.



Dursun Özbek, "Murat Bey'i Adana Demirspor'un başkanı olarak tanıdım. Kendisiyle tanışıklığım bu seviyede. Adana Demirspor'un sahibi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yaptığı açıklamalar, kendisini bağlar. Okan Hoca ile ilgili söylediği şeyler doğru değil! Düzeltti mi, düzeltmedi mi bilmiyorum!" dedi.



"BU TİP ÇABALAR BEYHUDE"



"Okan Hoca, bu ülkenin değeri. Bu kişi hakkında açıklama yaparken ve gerçek dışı söylemleri ortaya koyarken, dikkatli olmak lazım." diyerek sözlerini sürdüren Özbek, "Adana Demirsporlu oyuncu bile 'Okan Hoca, bana kötü bir şey demedi' dedi. Murat Bey'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Bu tip konularla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir." ifadelerini kullandı.



Özbek, "Hiç kimse Okan Hoca'nın başarısından ve kimliğinden dem vuramaz, bir şey diyemez. Hepimiz, Okan Hoca'ya sahip çıkmalıyız. Onunla ilgili sözleri kınıyorum ve bu sözler düzeltilmeli." çağrısını yaptı.

MURAT SANCAK NE NEDİ?

Adana Demirspor’un sahibi Murat Sancak, sahadan çekildikleri Galatasaray maçı sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk hakkında açıklamalar yaptı. Sarı kırmızılıların tartışmalı penaltı pozisyonu nedeniyle Mertens’e ağır ceza vermesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Galatasaray camiasının yerinde olsam çuvaldızı kendime batırırım. Mertens'e ağır ceza veririm. Bu maçı bu hale getiren baş oyuncu Mertens'tir. Galatasaray'ın bu penaltıya ihtiyacı yoktu. Okan hocanın da saha içinde Yusuf Barası'ya o şekilde davranması da doğru ve etik değil. Önce kendi işine bakacak. Dudak okumada zaten anlaşılır ne dediği. Küfür etmemişse bile iddiası o çünkü küfür etmedim diyor. İçeri geç diye talimat veremezsin sen kimsin? Sen rakip takım oyuncusuna talimat verecek yetkide değilsin."