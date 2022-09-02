2 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'a Dursun Özbek'in garanti verdiği ortaya çıktı

Okan Buruk'a Dursun Özbek'in garanti verdiği ortaya çıktı

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor karşılaşmasından sonra yaptığı açıklamada en az 3 bölgeye transfer istediğini açıklamıştı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 10:50
Takip Et

Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a güvence. Transfer için onay çıktı

Okan Buruk'a Dursun Özbek'in garanti verdiği ortaya çıktı
+
Aa
-

Fanatik'in haberine göre Buruk ve başkan Dursun Özbek de çarşamba günü yapılan idmanda bir araya geldi. İkili, transferlerin son durumu hakkında konuştu.

Başkan Özbek ise Buruk'a, güvence verdi. Yoğun bir mesai harcadıklarını vurgulayan Özbek, pazartesi günü Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmaya kadar önemli adımlar atacaklarının altını çizerken, en az 2 transferi açıklamak üzere hazırlandıklarını da belirtti.
Özbek, konuyla ilgili olarak Buruk'a, şunları söyledi:

"Eksiklerimizin farkındayız. Takımdan ve oynattığınız oyundan memnunuz. Bu hafta içerisinde eksiklerimizi kapatıp. Gelecek hafta transferleri tamamlamış olarak yola devam edeceğiz." 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

111111
2.09.2022 11:19
OKAN HOCA DA GÜNÜ KURTARMAYA CALIŞIYOR  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
1
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
2
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
3
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
4
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
5
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
﻿Murat Ağırel AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşinin şirketinin bütün geçmişini buldu. Belgelerin hepsini tek tek yayınladı
6
﻿Murat Ağırel AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşinin şirketinin bütün geçmişini buldu. Belgelerin hepsini tek tek yayınladı
﻿Erdoğan Sedat Peker’e üstü kapalı mesaj verdi
7
﻿Erdoğan Sedat Peker’e üstü kapalı mesaj verdi
﻿Sülük tedavisi uzman olmayanlarda çok ciddi tehlike!
﻿Sülük tedavisi uzman olmayanlarda çok ciddi tehlike!
﻿Sülük tedavisi uzman olmayanlarda çok ciddi tehlike!
﻿Süper Lig'de zirveye çıkan Beşiktaş borsada da lider
﻿Süper Lig'de zirveye çıkan Beşiktaş borsada da lider
﻿Süper Lig'de zirveye çıkan Beşiktaş borsada da lider
﻿Otomobilin uçuruma yuvarlandığı bölgede köylüler bariyer için yol kapattı
﻿Otomobilin uçuruma yuvarlandığı bölgede köylüler bariyer için yol kapattı
﻿Otomobilin uçuruma yuvarlandığı bölgede köylüler bariyer için yol kapattı
﻿Burdur Tefenni SYDV personel alacak
﻿Burdur Tefenni SYDV personel alacak
﻿Burdur Tefenni SYDV personel alacak
﻿İki kardeş arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿İki kardeş arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿İki kardeş arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
﻿Okan Buruk'a Dursun Özbek'in garanti verdiği ortaya çıktı
﻿Okan Buruk'a Dursun Özbek'in garanti verdiği ortaya çıktı
﻿Okan Buruk'a Dursun Özbek'in garanti verdiği ortaya çıktı
﻿Kaplan gibi üstüne atladı. Bu kez kedi köpeği gözüne kestirdi
﻿Kaplan gibi üstüne atladı. Bu kez kedi köpeği gözüne kestirdi
﻿Kaplan gibi üstüne atladı. Bu kez kedi köpeği gözüne kestirdi
﻿Yargıtay’dan evlatlıklara miras şoku
﻿Yargıtay’dan evlatlıklara miras şoku
﻿Yargıtay’dan evlatlıklara miras şoku
﻿Bursa’da seyir halindeki tır alev alev yandı
﻿Bursa’da seyir halindeki tır alev alev yandı
﻿Bursa’da seyir halindeki tır alev alev yandı
﻿Devrik lider seçimde sahteharlık yaptığı gerekçesiyle hapse çarptırıldı
﻿Devrik lider seçimde sahteharlık yaptığı gerekçesiyle hapse çarptırıldı
﻿Devrik lider seçimde sahteharlık yaptığı gerekçesiyle hapse çarptırıldı
﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak
﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak
﻿İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.